Lørdag kørte Kevin Magnussen og resten af Formel 1-mandskabet den sidste træning inden lørdagens kvalifikation i Baku.

Og det gik helt fint for danskeren, der sluttede som nummer syv i tiden 1:43.958. Derimod var hans holdkammerat, Romain Grosjean, i store problemer.

Flere gange lød det over radioen, at racerkøreren følte, der var noget galt med bilen, og umiddelbart så det da også ud som om, at der var problemer med bremserne og balancen.

Romain Grosjean sluttede dagens træning som nummer 15 i tiden 1:45.261.

Ferrari-køreren Sebastian Vettel sluttede dagens træning som nummer et, og det gjorde han i tiden 1:43.091.

