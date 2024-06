Der var ikke kørt mange meter på den ikoniske bybane i Monaco, før det sagde 'bang' mellem Kevin Magnussen og Red Bull-stjernen Sergio Pérez.

Efterfølgende var de langt fra enige om, hvem der var skyld i den kæmpestore ulykke, og snakken gik på, om Magnussen skulle have karantæne fra Formel 1. Ingen af de to blev dog straffet.

Nu er Formel 1-cirkusset nået til Canada, og Kevin Magnussen har haft tid til at tænke over sammenstødet med mexicaneren.

»Jeg stolede på, at han ville give mig plads, men i bagklogskabens klare lys skulle jeg ikke have stolet på ham,« siger danskeren på et pressemøde torsdag ifølge Autosport.

»Jeg ser ikke Checo som en uretfærdig kører eller noget,« fastslår Haas-danskeren.

»Men jeg blev overrasket over, at han ikke gav mig plads. Han pressede mig helt klart ind mod væggen for at intimidere mig og få mig til at bakke af. Men det er ikke sådan, vi bør køre ræs,« fortsætter Magnussen.

Danskeren har haft en svær sæsonstart i år, og han har kun scoret ét point til mesterskabet, hvor han lige nu er nummer 17.

Hans holdkammerat Nico Hülkenberg har scoret seks point.

Magnussen er ifølge adskillige internationale eksperter under pres og skal begynde at præstere bedre, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at fortsætte i Formel 1 i 2025.

Du kan her på bt.dk følge, om danskeren allerede i weekendens grandprix i Canada leverer en af den slags præstationer. Der er løbsstart søndag klokken 20.00 dansk tid.

