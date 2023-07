Kevin Magnussen har været en tur hos dommerne efter fredagens kvalifikation til Belgiens grandprix.

Danskeren er blevet straffet og starter dermed søndagens løb længere tilbage, end han kvalificerede sig.

Magnussen sluttede kvalifikationen som nummer 13, men han skal i stedet starte som nummer 16.

Det skyldes, at han spærrede for Ferrari-stjernen Charles Leclerc på en af monegaskerens omgange.

Leclerc brokkede sig over Magnussens kørsel allerede undervejs i tidtagningen, og efterfølgende har Formel 1-dommerne altså givet ham medhold i, at Magnussen holdt i vejen, da Ferrari-køreren forsøgte at sætte en hurtig tid i anden kvalrunde.

I Q3 endte Leclerc som nummer to efter den suveræne Max Verstappen, som dog også har fået en straf, hvorfor Charles Leclerc indleder søndagens løb fra pole position.

Det var ellers Magnussens bedste kvalifikation siden Miamis grandprix i starten af maj.

Den danske Formel 1-stjerne har gang i en meget svær sæson, der indtil videre kun har budt på to point.

Han er samtidig blevet sat godt og grundigt til vægs af sin nye holdkammerat, tyskeren Nico Hülkenberg.

Den rutinerede tysker havde en forfærdelig tidtagning på Spa fredag.

Han starter søndagens løb allerbagest som nummer 20.

