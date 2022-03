Kevin Magnussen har fået en forrygende start på sit comeback i motorsportens kongeklasse.

Søndag hev den danske stjerne nemlig endnu en gang point hjem til Haas-teamet, da Saudi-Arabiens grand prix blev afviklet.

Med en niendeplads hentede den 29-årige dansker to point til det samlede regnskab efter at have startet som nummer 10.

Og netop den præstation har gjort, at Magnussen dagen derpå får flotte ord med på vejen i flere internationale medier.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Blandt andet skriver engelske Sky Sports, at den rød-hvide niendeplads var mere, end man kunne have forventet.

»Det var imponerende, at Kevin Magnussen endnu en gang hentede point for Haas,« lyder det.

Også det verdensomspændende medie The Sporting News har fokus på særligt ét træk fra den danske Formel 1-stjerne, der fik stor indflydelse på søndagens grand prix.

»Magnussen og Nico Hulkenberg formåede at komme i pitten under det gule flag, og den timing havde Lewis Hamilton blandt andet ikke,« står der.

På Formel 1's officielle hjemmeside er der da også kun rosende ord til den danske racerkører:

»Takket være Kevin Magnussen har Haas fået point i to grand prix'er i træk for første gang siden 2019.«

Her kårer Formel 1-fans verden over ligeledes hans indsats til søndagens femtebedste med hele 7,5 procent af stemmerne.

Kevin Magnussen står noteret for 12 point efter årets to første løb i henholdsvis Bahrain og Saudi-Arabien.