Både Kevin Magnussen og hans teamkammerat hos Haas F1 Team Romain Grosjean er kørt ind i deres Formel 1-karrieres efterår. Om to uger er de begge ude af motorsportens kongeklasse, og derfor gælder det om at nyde de sidste dage i verdens hurtigste racerbiler.

Desværre er det bare ikke særligt sjovt at være Haas-kører i 2020. Teamets VF20-model er den langsomste i feltet, og det understregede Grosjean, da han kvalificerede sig til bagerste startrække i søndagens Bahrain Grand Prix.

»Jeg ville så gerne nyde det. Men det er svært at nyde i den her bil,« konstaterede Grosjean efter at have sat 19.-bedste tid; kun undergået af den håbløse betalingskører Nicolas Latifi i Williams.

Kevin Magnussen var på 18.-pladsen 3/100 sekund hurtigere end Grosjean. Dermed gik danskeren i front i den interne kvalifikations-duel i Haas-teamet, hvor stillingen med to løb tilbage nu er 8-7 i Magnussens favør.

»Det er selvfølgelig vigtigt at slå sin teamkammerat, men det giver ikke samme tilfredsstillelse som at komme i Q3 (top-10, red.) eller noget i den retning,« konstaterede Magnussen.

»Det er, som det plejer at være – i forhold til hvad vores bil kan, var kvalifikationen OK. Vi fik det bedste ud af det.«

Med en start-placering i næstsidste række er der langt til VM-pointene, og Magnussen ser realistisk på sine muligheder i løbet, der starter søndag klokken 15.10 dansk tid.

»Jeg tror ikke, der bliver meget bedre, men vi må håbe på, der opstår nogle muligheder, vi kan udnytte. Alt kan ske - vi krydser fingre!«

Lewis Hamilton, der sikrede sig VM-titlen 2020 for 14 dage siden i Tyrkiet, tog pole position for 10. gang i år. Englænderen var 3/10 sekund hurtigere end sin Mercedes-makker Valtteri Bottas på andenpladsen.

Anden startrække udgøres af Red Bull-kørerne Max Verstappen og Alexander Albon. Dermed brød Albon tilbage efter sin spektakulære crash under træningen fredag, men han var hele 6/10 langsommere end sin teamkammerat.

Albon risikerer derfor stadig at miste sit sæde, og favoritten til at afløse ham, Sergio Perez, har mandag indkaldt til pressemøde, hvor han vil fortælle om sine 2021-planer.