Nyheden om at Daniel Ricciardo forlader Red Bull og i 2019 kører for Renault, slog ned som en bombe midt i Formel 1-sommerferien.

På Hungaroring i Ungarn i sidste weekend antydede både Ricciardo og Red Bull-teamchef Christian Horner, at man kun manglede de sidste detaljer, i en ny aftale. Der er altså gået et eller andet galt mellem parterne i de seneste dage. Jeg kan kun gisne, men mon ikke det – som sædvanlig i verdens dyreste sport – handler om penge?

Horner og de fleste andre i paddocken var jo overbevist om, at Ricciardo var malet op i et hjørne. Australieren var kandidat til et 2019-sæde hos både Mercedes og Ferrari, men da tyskerne valgte at fortsætte med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, og Ferrari åbenbart kun vil vælge mellem Kimi Raikkonen og Charles Leclerc til pladsen ved siden af Sebastian Vettel, så det ud til, at Ricciardo var låst. En ny Red Bull-aftale var hans eneste mulighed, hvis han ville blive i ’A-klassen’ – altså i et af de tre bedste team, der som regel ligger milevidt foran ’B-klassen med Kevin Magnussen og co.

Den 2019-kontrakt Red Bull til sidst præsenterede for Ricciardo kan derfor sagtens have været så beskeden, at den stolte australier valgte at rykke ned i ’B-klassen’.

Det er i givet fald ikke første gang Red Bull ydmyger Ricciardo. Sidste år tegnede man en langtidskontrakt med hans teamkammerat Max Verstappen, mens man lod australieren ’hænge’. Det skete, selvom Ricciardo tre år i træk er sluttet foran den unge hollænder i VM.

Samtidig har australieren, der topper som F1-kører i disse år, haft betænkeligheder omkring Red Bulls nye motoraftale med Honda. 20-årige Verstappen har tid til at vente på samarbejdet med japanerne bærer frugt – det har 29-årige Ricciardo ikke nødvendigvis.

Da Renault så pludselig stod klar med en utvivlsom lukrativ kontrakt, var valget måske i virkeligheden slet ikke så svært for Ricciardo. Renault er et team i fremgang – fra en niendeplads i konstruktør-VM 2016 over en sjetteplads i 2017 til den nuværende fjerdeplads ( ’best-of-the-rest’). Og fremgangen stopper ikke der – jeg kan godt se det franske team med Ricciardo og Nico Hülkenberg snuppe tredjepladsen fra Red Bull-Honda i 2019.

Ricciardos overraskende skifte til Renault vil sætte gang i en kædereaktion. Red Bull skal beslutte sig for, hvem af deres juniorkørere, Carlos Sainz (nu udlånt til Renault) eller Pierre Gasly (nu hos Toro Rosso) der skal have australierens plads. Sainz er det oplagte valg, men han har en problematisk forhistorie med Verstappen – de var ikke just perlevenner, da de for fire år siden var teamkammerater hos Toro Rosso.

Derfor synes kabalen at gå i retning af: Gasly til Red Bull og Sainz til McLaren, hvor han presser Stoffel Vandoorne ud. Esteban Ocon, der drømte om et Renault-sæde, må nu blive hos det konkurstruede Force India-team.

For Kevin Magnussen, der satser på at blive hos Haas, har Ricciardos overraskende skift umiddelbart ingen konsekvenser. Naturligvis forudsat, at der ikke falder flere l F1-bomber her i sommerheden!