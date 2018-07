Kevin Magnussen er opsat på revanche, når han i weekenden stiller op i Ungarns Grand Prix på Hungaroring udenfor Budapest.

Der skal VM-point på kontoen efter skuffelsen i sidste weekends tyske grandprix. Her dominerede danskeren ’B-klassen’ indtil en pludselig regnbyge sendte ham ned på 11.-pladsen.

»Det var et hårdt slag at tabe det hele efter at have haft en stærk weekend indtil da,« siger han.

»Hungaroring er en af de relativt langsomme baner, og dem har vi tidligere haft det lidt svært på. Men det virker som om vi også har forbedret os på dette område, så jeg håber, vi vil klare os godt,« siger han til B.T.

Det var først og fremmest et par dobbelt-pitstop i Haas-teamet, hvor Magnussen begge gange måtte vente på, at teamkammerat Romain Grosjean blev serviceret, og dét kostede VM-point i Tyskland.

Kevin Magnussen på banen i Tyskland. Foto: Jens Meyer

Men danskeren bar også selv en del af ansvaret:

»Jeg lavede fejl,« siger han ærligt til B.T.

»Først lavede jeg en fejl, så Hülkenberg indhentede mig. Så kom jeg under pres, og så kom der endnu en fejl, som han udnyttede til at komme forbi. Og i det næste sving lavede jeg også en fejl. Jeg begik altså tre fejl, der blev rigtigt dyre. Men jeg lå forrest i min gruppe, da regnen kom, så der var mest pres på mig. Og når man først har lavet en fejl, mister man temperatur i dækkene, og så er det nemt at lave en fejl til. Og endnu nemmere at lave den tredje. Det bliver en ond cirkel,« forklarer han.

Ekstra power til Haas

Ferraris seneste update, der blev introduceret tidligt på sommeren, bragte den italienske motor op på niveau med den ellers så overlegne Mercedes. Nu er Ferrari klar med endnu en update, som man har bedt både Haas og Sauber om at afprøve i Ungarn.

Der er tale om en markant forbedring. Rygter antyder, at der er helt op til 40 ’nye’ hestekræfter, men samtidig er motoren også så ny, at Ferraris eget team først vil indsætte den i den kommende grandprix i Belgien. Haas og Sauber er altså i en vis grad ’forsøgsdyr’, men hvis det under fredags-træningen viser sig, at den nye motor giver problemer, kan man skifte tilbage til den tidligere version.

Kevin Magnussen og resten af Haas-mandskabet, da de tog et kig på banen i Tyskland. Foto: VALDRIN XHEMAJ

Teamchef: »Interesse fra andre kørere«

Kører-karussellen roterer lystigt videre, og luften over Hungaroring er tyk af rygter om, hvem der kører hvor i 2019. Hos Haas vil man tidligst annoncere sine kørere til den kommende sæson efter sommerpausen, men alt tyder på, at Magnussen bliver i teamet.

»Så længe Haas leverer en konkurrencedygtig bil, er der ingen grund til at kigge andre steder hen,« sagde Magnussen torsdag.

Netop den stærke 2018-model har gjort Haas interessant for mange, og torsdag blev både Kimi Räikkönen og Carlos Sainz Jr nævnt som potentielle Haas-kørere 2019.

Teamchef Guenther Steiner vil ikke nævne navne, men lægger ikke skjul på, at han har modtaget ’følere’ fra en række kørere.

»Vi kigger os ikke omkring, men der er mange, der kigger på os, siger Steiner og fortsætter:

»Folk spørger, hvad der skal ske hos os, men som jeg hele tiden har sagt, så beslutter vi os efter sommerferien. Lige nu er alt rygter, og alle venter på Ferrari og Renault (hvor Räikkönen og Sainz Jr nu kører, red). Når de bestemmer sig, begynder brikkerne også at falde på plads for små teams som vores,« siger Haas-chefen.