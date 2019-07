Haas-forvirringen fortsætter.

For 14 dage siden i Østrig leverede Kevin Magnussen en sensationel femteplads under kvalifikationen – lørdag var han blot nummer 16 ved kvalifikationen til det britiske grandprix.

”Bilen var sådan set god i FP3-træningen i formiddags, og jeg følte, jeg havde det, jeg skulle bruge. Så vi ændrede kun en ganske lille smule til kvalifikationen – kun lidt finjustering. Og så fik bilen pludselig sindssyg meget understyring, og det føltes bare som om fordækkene ikke virkede,” sagde Magnussen til B.T. efter kvalifikationen.

”Så – det var ret forvirrende. Endnu en gang! Det er svært at forstå, hvad vi har gjort forkert. Den finjustering vi foretog, kan ikke ændre bilen så meget,” fortsatte danskeren.

Hans teamkammerat Romain Grosjean kvalificerede sig på 14.-pladsen marginalt bedre end Magnussen.

Haas-racerens ’race-pace’ – altså bilens opførsel over længere distancer i løbet – var lovende under træningen. Det giver håb om et godt løb søndag. Men ingen garanti:

”Ja - den var god. I går…” sagde Magnussen med et kropssprog, der mere end antydede, at han ikke havde nogen anelse, om hvordan bilen ville opføre sig i løbet.

Valtteri Bottas tog pole position foran sin Mercedes-makker Lewis Hamilton.