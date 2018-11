Dommerne ved Abu Dhabis Grand Prix har afvist Haas-teamets protest mod Racing Point Force India.

Afgørelsen blev offentliggjort kort inden FP3-træningen til VM-finalen startede klokken 14.00 lokal tid.

Haas´advokat, der deltog i de forskellige afhøringer via video, argumenterede for at Racing Point Force India reelt var et nyt team, efter det konkurstruede hold blev overtaget af nye investorer i løbet af sommerferien.

Dermed stillede det ’nye’ team op med biler, de ikke selv havde bygget. Ifølge Haas argumentation opfyldte de herefter ikke F1-reglementet, der kræver at alle teams selv bygger (eller har alle rettigheder til) deres biler. Rettighederne må ikke stamme fra en anden deltager i feltet.

Ifølge Haas´ protest ville ’nye’ Racing Point Force India-team så ikke være berettigede til TV-indtægter i deres første år i Formel 1.

Dommerne medgav Haas, at der er tale om et nye team, men understregede samtidig at det gamle team ikke længere var med i feltet. Dermed stammer rettighederne til den nye bil fra en ekstern kilde, og teamets biler er lovlige.

Haas får via en aftale med den italienske racerbilsfabriks Dallara også deres biler fra en eksterne kilde.

I afgørelsen understreger dommerne at Haas´ protest blev indgivet i god tro, og man minder om at dommen kan ankes til FIA´s appeldomstol i Paris.