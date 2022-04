»Hvis det ikke gik godt på banen, så var hele mit liv en elendighed«

Sådan lyder det fra Kevin Magnussen, når han beskriver, hvordan han gik til sin tjans som Formel 1-kører, indtil han sagde farvel til Formel 1 ved udgangen af 2020-sæsonen.

Men nu, hvor den danske Hass-kører pludselig er tilbage i Formel 1 og i mellemtiden er blevet far, så har han fundet en helt ny måde at gå til tingene på.

Der er nemlig noget, der er langt vigtigere end Formel 1. Det fortæller Kevin Magnussen i Formel 1-podcasten Beyond The Grid.

Foto: JOEL CARRETT Vis mere Foto: JOEL CARRETT

»Det at få et barn rykker rundt på dine prioriteter. Altså Formel 1 er stadig super vigtigt, men det er ikke længere den vigtigste ting i dit liv. Der er noget, der er vigtigere, som din familie. Alt udenfor Formel 1, der er relateret til din familie, det er vigtigere«

»Det var det ikke før. Formel 1 var absolut den vigtigste ting. Jeg troede, at min lykke var en-til-en relateret til Formel 1 - det var i hvert fald sådan det føltes. Hvis det ikke gik godt på banen, så var hele mit liv en elendighed. Sådan er det ikke længere. Det føles meget anderledes,« siger Kevin Magnussen i podcasten.

Den danske Hass-kører mener, at hans nye tilgang til Formel 1-karrieren har gjort ham til en bedre kører.

»Det synes jeg. Det føles i den grad som om, at jeg kan nyde det mere. Jeg føler, at det hele er som en bonus, alt er lidt som en gave, og jeg kan bare have det sjovt. Og jeg tror også, at det at være uden Formel 1 og at have lukket det kapitel helt mentalt, det gør det mindre skræmmende nu,« siger Magnussen.

Magnussen kom tilbage til Formel 1 kort før denne sæson, da han erstattede den fyrede Nikita Mazepin, som blev afskediget som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Næste løb i Formel 1-kalenderen er i weekenden den 22. til 24. april, og det køres i Italien.