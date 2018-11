Formel 1-sæsonen lakker mod enden, og nu gør Kevin Magnussen status over de mange kørte løb.

Næste uge tager han og hans amerikanske Haas hold afsked med turneringen for i år, når sidste løb bliver kørt på banen Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

For indeværende ligger Magnussen på en individuel niende plads, hvor han har scoret 55 point.

»Jeg synes, 55 point er godt for et midterhold, men jeg mener alligevel, at der var potentiale til mere i år. Det er både positivt og negativt. Poitivt, fordi vi viste, vi havde et stort potentiale i holdet til at yde mere, men selvfølgelig er det altid skuffende ikke at få alt det ud af potentialet, som man kunne,« siger han i pressemeddelelse, som hans hold Haas F1-team, har sendt ud.

Magnussens hold og ham selv har flere gange i løbet af sæsonen været ramt af uheld, og det har også spillet ind på resultaterne, mener Magnussen.

»Det er svært at sætte fingeren på én ting. Jeg føler ikke, at der ét problem, der har været tilbagevendende. Vi har mødt en masse forskellige udfordringer, det har været årets tema. Mange ting, som kunne gå galt, gik galt. Vi har ikke haft marginaler på vores side. En masse ting har tippet over på den forkerte side til vores ulempe. Nogle gange har man sådanne sæsoner. Generelt har vi været stærke i år. Vi har bare misset nogle muligheder,« siger han.

Magnussens hold ligger på en femteplads i konstruktørernes VM.

Sæsonens sidste løb bliver kørt søndag den 25. november.