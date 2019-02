Med tredjebedste tid gav Romain Grosjean Hass-teamet en god start, da årets første vintertest mandag blev indledt på Circuit Barcelona-Catalunya.

»Men det er meget, meget tidligt,« advarede franskmanden, da han efter 65 omgange kørte Haas-raceren i garagen.

»Vi er stadig milevidt fra det optimale set-up, men vores nye VF19-model føles bedre end VF18´eren på samme tid sidste år.«

I 2018 havde Grosjean i første halvdel af sæsonen store problemer med Haas-raceren, der ikke passede til hans aggressive kørestil. Til gengæld fik Magnussen en flyvende sæsonstart med en perlerække af point-givende placeringer.

»Det er rigtigt, at Romain og jeg ikke har helt samme ønsker til bilen, men det er faktisk meget små ting det handler om,« siger Kevin Magnussen til B.T.

Og Grosjeans positive udmelding om VF19´eren skyldes ikke, at den erfarne franskmand har haft mere indflydelse på bilens design end danskeren.

»Som kører har man faktisk ikke så meget input på designet af bilen – det er meget begrænset, hvad ingeniørerne kan ’skræddersy’ til de enkelte kørere,« siger Magnussen til B.T.

»Designerne prøver at gøre bilen så hurtig som mulig – og med muligheder for at justere setuppet, så den passer til begge kørere,« fortsætter danskeren, der efter planen skal køre hele dagen tirsdag inden Grosjean og testkører Pietro Fittipaldi kører en halv dag hver onsdag.

De to Haas-kørere. Foto: LLUIS GENE Vis mere De to Haas-kørere. Foto: LLUIS GENE

Haas-teamet slutter så årets første vintertest ved at lade Fittipaldi (formiddag) og Magnussen (eftermiddag) køre en halv dag hver torsdag.

Sebastian Vettel (Ferrari) startede 2019 stærkt ved at være næsten et halvt sekund hurtigere end alle andre på årets første testdag.

At den nye Ferrari er både hurtig og pålidelig blev understreget af at tyskeren nåede hele 169 omgange – hele 41 omgange mere end dagens næst-flittigste kører, Max Verstappen i den overraskende stabile Red Bull-Honda.

Carlos Sainz Jr (119 omgange) satte dagens næsthurtigste tid i den nye McLaren-Renault, mens Romain Grosjean var tredje hurtigst foran Verstappen.