Kevin Magnussen er tilbage i top-10, men var alligevel skuffet efter kvalifikationen til Frankrigs Grand Prix på Paul Ricard-banen.

Han kom sammen med teamkammerat Romain Grosjean frem til Q3 (for de 10 hurtigste, red.) uden problemer. Her crashede Grosjean efter få minutter så voldsomt, at kvalifikationen måtte afbrydes, og franskmanden starter derfor løbet fra 10. position.

Han har Magnussen ved siden af sig i femte startrække, men danskeren følte, at der var potentiale til en betydelig bedre position. Da han kom tilbage til paddocken, var han tydeligvis skuffet.

»Vi må vente med at tale – jeg skal lige snakke med nogle andre først,« sagde han til B.T. efter have overstået det obligatoriske TV-interview.

Herefter forsvandt han ind i bag Haas-garagen, hvor der blev brugt store armbevægelser i en diskussion med teamchef Guenther Steiner.

Problemet var angiveligt manglende kommunikation. Teamet havde ikke informeret Magnussen om hvor konkurrenterne lå på banen, og det betød at et par andre kørere kom til at hæmme hans bedste omgang.

På trods af skuffelsen over niendepladsen kan Magnussen glæde sig over at Haas efter to svage løb igen er med i kampen om at være ’best-of-the-rest’ efter de tre topteams. Fredags-træningen antydede, at Haas-bilerne har god fart over distancen, og Magnussen mener at banen byder på rimelige overhalingsmuligheder. Herefter er der lagt op til en håndfuld VM-point til danskeren, når Frankrigs Grand Prix starter søndag klokken 16.10.

Vejret kan dog komme til at spille en rolle. Efter en stegende hed fredag var der ventet mere sol lørdag, men her var vejret gråt og overskyet, og FP3-træningen regnede væk. Der faldt også let regn under kvalifikationen, og der kan komme mere regn søndag.

Her starter Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas side om side i første række foran Sebastian Vettel (Ferrari) og Max Verstappen (Re Bull-Renault).