Fra slet ikke at være med til nu at indtage pladsen som nummer fem.

Det er status for Kevin Magnussen, der efter weekendens Grand Prix er rykket en plads frem på Formel 1s powerranking over kørere, efter han blev nummer ni på Silverstone i England.

»KMag tager for tredje gang i træk fra et grandprix, som den kører i midterfeltet, der har fået flest point. Haas-køreren har fået point i alle tre Grand Prix - med femtepladsen i Østrig som højdepunktet - mens han også har hjulpet sit hold med at blive det mest succesfulde midterhold i de sidste tre grand prix-løb,« lyder første del af begrundelse hos Formel 1.

Vi nød at se danskerens spidse albuer i kampene i midterfeltet. Formula 1

I starten af løbet i England blev Kevin Magnussen i første omgang påkørt af Haas-kollegaen Romain Grosjean, og det var noget, der ifølge Formel 1s hjemmeside fik indflydelse på resten af Kevin Magnussens løb på Silverstone.

»Kunne uden tvivl have fået endnu flere point, hvis ikke han var blevet ramt af Romain Grosjean, men vi nød at se danskerens spidse albuer i kampene i midterfeltet. Også selvom Fernando Alonso ikke gjorde,« slutter Formula 1.

Kevin Magnussen inden løbet på Silverstone. Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Kevin Magnussen inden løbet på Silverstone. Foto: VALDRIN XHEMAJ

Et kig på powerrankingen viser, at Kevin Magnussen denne uge har formået at holde flere store navne bag sig. Både Valtteri Bottas og Kimi Raikkonen er at finde bag danskeren på listen, der toppes af Max Verstappen.

I sidste uge vendte Kevin Magnussen tilbage til listen efter en lang periode, hvor han slet ikke var med. Danskeren lå nummer et på ranglisten efter de første to grandprix i sæsonen. Efter løbet i Kina rykkede han ned som nummer tre, men efter sæsonens fjerde grandprix i Baku var Kevin Magnussen slet ikke at finde i top-10 før sidste uge, hvor Romain Grosjean indtog ottendepladsen.

I denne uge er franskmanden dog slet ikke at finde i top 10.