Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen gør ofte et stærkt indtryk på andre.

Men i 2016 var rollerne byttet rundt, da han stødte på Morten Jensen, der er kendt for at medvirke i TV 2's programserie 'Er jeg da helt gak, mor?' med makkeren Peter Palland.

»Jeg mødte ham ude i Roskilde Racing Center, og så var jeg helt 'starstrucked', og så måtte jeg have et billede med ham,« siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Mødte et af mine helt store barndoms idoler i dag til gokart arrangement i Roskilde. Noget af det mest starstruck jeg nogensinde har været! #Legende #Morten Et opslag delt af Kevin Magnussen (@kevinmagnussen) den 28. Mar, 2016 kl. 10.51 PDT

Botilbuddet Klub Svanen i Ringsted oplyste onsdag på Facebook og til BT, at Morten Jensen døde på hospitalet efter længere tids sygdom. Han blev bare 41 år gammel.

For Kevin Magnussen var Morten og Peter legender, der havde kultstatus i Danmark.

»Jeg er bare superglad for, at jeg nåede at møde ham. Ham og Peter Palland har virkelig spredt glæde ud i hele Danmark igennem mange år. Der er mange, der er sårede over Mortens død. Han var supercool at møde og megaglad,« siger Kevin Magnussen.

Morten var dog alt andet end 'starstrucked', da han mødte Kevin Magnussen. Ifølge den danske racerkører var Morten iskold, superglad for at komme til at køre og nem at snakke med.

Morten og Peter blev landskendt for sin humor og evne til at sige og gøre ting, der vakte stor begejstring hos seerne.