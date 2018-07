Haas kører grandprix nummer 50 i Østrig.

Haas-teamet fejrer i weekendens deres grandprix nummer 50. Det er mindre end tre år siden, det amerikanske team debuterede i Formel 1, men allerede nu er de med i kampen om at være ’best-of-the-rest’ efter de tre etablerede tophold Mercedes, Ferrari og Red Bull. Her ser B.T. tilbage på det unge team´s bedste løb:

AUSTRALIENS GRAND PRIX 2016: Grosjean nummer seks

Haas-teamet drømme-debuterede i Formel 1 i Australiens Grand Prix 2016. Romain Grosjean kvalificerede sig på en beskeden 19.-plads i Albert Park, men kørte sig i løbet frem til en sensationel sjetteplads. Det var det bedste resultat fra et nyt Formel 1-team i 40 år! Grosjeans teamkammerat Esteban Gutierrez var indblandet i et spektakulær crash med Fernando Alonso (McLaren-Honda).

BAHRAINS GRAND RIX 2016: Grosjean nummer fem

14 dage efter sjettepladsen i teamets premiereløb i Australien kom Grosjean i mål på femtepladsen i Bahrain. Det var et resultat, der understregede at Haas var langt mere seriøse end alle de andre nye teams, der er kommet ind i F1 de seneste år – blot for at tilbringe et par år bagerst i feltet inden de gik konkurs.

MONACOS GRAND PRIX 2017: Point til begge kørere

I 2017 afløste Kevin Magnussen mexicaneren Esteban Gutierrez som Grosjeans teamkammerat. Danskeren kom i modsætning til Gutierrez næsten omgående på niveau med franskmanden, og i Monaco nåede Haas en ny milepæl: For første gang nogensinde scorede teamet point med begge biler i samme løb. Grosjean blev nummer otte mens Magnussen snuppede det sidste VM-point med 10.-pladsen.

MEXICOS GRAND PRIX 2017: Magnussen nummer otte

I en meget svingende 2017-sæson lignede Mexicos Grand Prix efter kvalifikationen en fiasko for Haas. Bortset fra den franske rookie Pierre Gasly (Toro Rosso), der slet ikke fik sat en tid, var Magnussen og Grosjean langsomst af alle. Men i løbet leverede Magnussen en af sine allerbedste F1-præstationer, da han kørte sig frem til ottendepladsen, som han på de sidste omgange forsvarede heroisk i kamp med verdensmestrene Lewis Hamilton og Fernando Alonso.

Fakta Haas i Formel 1 Debut: 2016

Motor: Ferrari

Chassis: Dallara

Point i alt: 103

Løb: 49

Kørere: Romain Grosjean (2016-18), Esteban Gutierrez (2016), Kevin Magnussen (2017-18).

Bedste placering - løb: 5.-plads (Bahrain 2016 og 2018)

Bedste placering – grid: 5.-plads (Australien 2018)

Placering i konstruktør-VM: 2016: Nummer 8 / 2017: Nummer 8

BAHRAINS GRAND PRIX 2018: Magnussen nummer fem

Magnussen var med i toppen af ’best-of-the-rest’ kampen, og da begge Red Bull-kørere udgik, kom han i mål på femtepladsen – en tangering af teamets hidtil bedste resultat i Formel 1 (Grosjean i Bahrain 2016).

SPANIENS GRAND PRIX 2018: Magnussen nummer seks

Det var måske Haas´ hidtil stærkeste løb i Formel 1 – og Kevin Magnussens kedeligste: Danskeren var i særklasse hurtigste mand udenfor de tre topteams, og tilbragte en eftermiddag i slipstrømmen på Mercedes, Ferrari og Red Bull men milevidt foran konkurrenterne i midterfeltet.

AUSTRALIENS GRAND PRIX 2018

Haas-kørerne brillerede under kvalifikationen til 2018-premieren i Australien med Magnussen på sjette- og Grosjean på syvendepladsen. I løbet lå Magnussen på en forrygende fjerdeplads, og kontrollerede uden problemer Max Verstappen (Red Bull) på femtepladsen. Men under pit-stoppet fik mekanikerne ikke fæstnet det ene hjul på danskerens bil, og han måtte udgå. Et par omgange senere ramte præcis samme skæbne Grosjean.