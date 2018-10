Man kan åbenbart ikke have held i både spil og kærlighed: Kevin Magnussen annoncerede fredag, at han skal giftes med kæresten Louise til sommer - til gengæld blev han den store taber i det ’dæk-lotteri’, den første træningsdag til Mexicos Grnd Prix udviklede sig til.



Pirelli har tre typer dæk med til Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexico City. Det er den blødeste - og dermed hurtigste – type, hypersoft, der giver ballade.

Det holder reelt kun til en enkelt omgang – så skøjter bilerne rundt uden vejgreb, og omgangstiderne reduceres med flere sekunder.

Problemet for kørerne er, at hypersoft på sin ene, optimale omgang er så hurtigt, at det er det naturlige valg til kvalifikationen, hvor det drejer sig om at sætte én hurtig omgang.

Foto: Dan Istitene Vis mere Foto: Dan Istitene

Men det dæk man bruger i Q2-kvalifiktionen skal man ifølge reglementet også starte løbet på, så kørere, der kvalificerer sig på hypersoft, ventes i pit allerede efter et par omgange. Og så vil der være langt hjem på den hårdere variant, men skifter til.

»De dæk er en fucking joke,« klagede Magnussen over pit-radioen. Han sluttede dagen på 20.- og sidstepladsen med en hypersoft-tid, der blev sat på nedslidte dæk.

»Det er ikke så slemt som det ser ud, men det var heller ikke en god dag. Vi må finde en løsning med de dæk,« sagde danskeren, da han kom tilbage til pitten.

Alle teams havde problemer med hypersoft, og ’dæk-lotteriet’ vendte op og ned på det sædvanlige styrkeforhold. De traditionelle tophold Ferrari og Mercedes rutsjede ned midt i feltet, og Red Bull og Renault besatte fire af de fem første pladser.

#FP2 #MexicoGP



A long afternoon under the Mexican sun. Work to do overnight to get a better understanding of today’s issues.



P12 - @RGrosjean 1:18.733

Vejrguderne over Mexico City truer med at smide endnu en joker ind i dæk-lotteriet til kvalifikationen lørdag, hvor der ventes regn store dele af dagen.

Alligevel er der – måske – grund til optimisme: Sidste år var Haas-bilerne langsomst af alle under kvalifikationen, men Magnussen leverede søndag et af karrierens bedste løb, da han kørte sig frem til ottendepladsen, og på de sidste omgange holdt verdensmestrene Lewis Hamilton og Fernando Alonso bag sig.

