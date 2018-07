Kevin Magnussen blev nummer ni i et medrivende løb på Silverstone-banen, hvor et sammenstød med Romain Grosjean var tæt på at blive fatalt.

Men den danske racerkører fik kæmpet sig tilbage i løbet, hvor han sluttede på 9. pladsen, hvilket var lidt skuffende, når man ser på danskerens udgangspunkt fra en startposition som nummer syv.

Samtidig var det ekstra ærgerligt for Kevin Magnussen, at han på sidste omgang måtte afgive 8. pladsen til McLarens Fernando Alonso.

Sammenstødet med teamkammeraten Romain Grosjean skete på løbets første omgang, men der blev ikke uddelt straf til hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean for episoden, hvor franskmanden ramte danskerens racer.

Alligevel må der vente en alvorlig samtale for lukkede døre i Haas-garagen, da begge kørere røg helt ud af top ti og måtte kæmpe sig tilbage.

Hvor Kevin Magnussen fik rettet op på en del af det tabte, endte det helt galt for Romain Grosjean, som udgik sent i løbet efter endnu et sammenstød, denne gang med Renaults Carlos Sainz.

Kevin Magnussen kæmpede mod slutningen af løbet en hård kamp med Force Indias Esteban Ocon om 7. pladsen, men franskmanden formåede at afvise danskeren. Og i den kamp endte Kevin Magnussen så med at tabe sin position til Fernando Alonso.

I front vandt Sebastian Vettel løbet foran Lewis Hamilton og Kimi Raikkönen på tredjepladsen.

Flere kørere udgik i det højdramatiske løb i England, hvor svenske Marcus Ericsson hamrede ind i barrieren med høj hastighed. Heldigvis var svenskeren uskadt, men raceren var ødelagt.

Derudover udgik Max Verstappen, Charles Leclerc, Hartley som slet ikke kom til start samt Romain Grosjean og Carlos Sainz.

Næste løb køres den 22. juli i Tyskland. Og det bliver med Sebastian Vettel i spidsen for kørernes individuelle mesterskab.