Ni kørere straffes efter træningen på Monza, og det påvirker kørernes kvalifikation. Magnussen er blandt dem.

Det kan blive et større regnestykke at finde ud af, hvem der starter hvor i søndagens Formel 1-grandprix på Monza-banen i Italien.

Forud for lørdagens kvalifikation har ni kørere forbrudt sig mod reglerne ved den afsluttende træning, og det får nu betydning for kvalifikationen.

Blandt de straffede er danskeren Kevin Magnussen (Haas), der ulovligt har fået skiftet flere enheder på sin racer. Han skal starte 15 pladser længere tilbage, end den plads han opnår i kvalifikationen.

Det burde sandsynligvis medføre, at Magnussen starter bagest, men det kommer ikke til at ske. Tre kørere er nemlig dømt til at skulle indtage de tre bageste pladser. Det drejer sig om Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) og Yuki Tsuounda (AlphaTauri).

Også Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sergio Perez (Red Bull), Mick Schumacher (Haas), Max Verstappen (Red Bull) og Esteban Ocon (Alpine) er blevet straffet og skal rykkes tilbage i kvalifikationsregnskabet med mellem 5 og 15 pladser.

Kvalifikationen begynder klokken 16 lørdag eftermiddag.

/ritzau/