Der er kun gået lidt mere end fire måneder siden Kevin Magnussen kørte sit sidste Formel 1-løb, 2020-finalen i Abu Dhabi. Men jeg er ked at sige det: Han er allerede stort set glemt i paddocken og mediecenteret.

Der er ikke længere nogen, der taler om danskeren, der sluttede sit første grandprix i 2014 på en sensationel andenplads. Hvis han blev nævnt her i Portimao, var det i forbindelse med hans kommende Le Mans-projekt sammen med farmand Jan Magnussen.

Seks andre kørere, der var med i Formel 1-VM 2020, er – foreløbig – heller ikke med i år. Daniil Kvyat er blevet reservekører hos Renault, Alexander Albon er reserve hos både Red Bull og Alpha Tauri, Nico Hülkenberg har netop fået en reservekørerkontrakt med Aston Martin og er også reserve hos Mercedes, Pietro Fittipaldi og Jack Aitken fortsætter som reservekørere hos henholdsvis Haas og Williams, og Romain Grosjean har lige fået støbt sæde til en sidste Formel 1-test.

De er altså alle seks stadig på Formel 1-radaren. Det er Kevin Magnussen ikke, og han gør heller ikke noget for at komme det.

Hvorfor er Magnussen allerede glemt i Formel 1? Peter Nygaard

Jeg kan sagtens forstå Magnussen. Hans sidste Formel 1-sæsoner var frustrerende og smadrede hans drengedrøm om at vinde i kongeklassen. For ham er fremtiden sportsvogns-racing, hvor han siger, stemningen er hyggeligere og presset mindre end i Formel 1.

Hvorfor er Magnussen allerede glemt i Formel 1? Den nemme forklaring er, at han bare ikke slog til. Men det er forkert.

Magnussen gjorde alt det, han skulle i Formel 1. Han klarede sig godt i forhold til anerkendte teamkammerater som Jenson Button og Romain Grosjean, han lavede få fejl, og han leverede næsten altid mere, end bilen berettigede til. I en verden uden covid-19 og de økonomiske problemer, pandemien har påført Formel 1, ville han stadig være med i feltet. Så ville han sammen med Haas være i gang med at bygge videre på den stærke 2018-sæson.

At Kevin Magnussen allerede er glemt, er bare Formel 1s natur. Så hurtigt går det i en sport, der afvikles med 300 km/t.

Det var Covid-19 pandemien og ikke Magnussens præstationer i bilen, der tog livet af hans Formel 1-karriere Peter Nygaard

Jeg har skrevet det før og gør det gerne igen: Det var coronapandemien og ikke Magnussens præstationer i bilen, der tog livet af hans Formel 1-karriere.

Og dét skal være 'arven fra Kevin Magnussen' til unge danske gokart- og racerkørere: De skal vide, at man kan tilkæmpe sig en plads blandt verdens allerbedste racerkørere, selvom man kommer fra et lille land uden store sponsorer og bilproduktion.

Kevin Magnussen skal være den positive Formel 1-rollemodel, dansk motorsport har manglet. Inden Kevin Magnussen har vi jo kun haft negative rollemodeller i og omkring Formel 1 – når man ser på, hvordan det gik for eksempelvis Jan Magnussen og Tom Kristensen, er det let at få det indtryk, at danskere, uanset hvor gode de er, bare ikke har en chance i Formel 1.

Det mønster brød Kevin Magnussen. Og det er det, vi i Danmark skal huske, selvom han bliver glemt i Formel 1.

Det let at få det indtryk, at danskere uanset hvor gode de er, bare ikke har en chance i Formel 1 Peter Nygaard

I Danmark skal kommende generationer huske Kevin Magnussen som manden, der viste vejen. Som ham der beviste, at Danmark fortjener en plads eller to i Formel 1-feltet.

Hører I efter, Lundgaard og Vesti?