Kevin Magnussen var en tilfreds mand efter lørdagens kvalifikation i Canada.

Danskeren sluttede som nummer 11, og det har sin fordel, fortalte han efter løbet til TV3+.

»Nummer 11 er skidegodt, fordi vi har frit valg på vores dæk i morgen, og det giver en del. Jeg vil hellere starte som nummer 11, end jeg vil starte som nummer 10 eller 9,« siger Kevin Magnussen med henvisning til, at de forreste ti kørere ikke selv kan vælge dæk.

De skal starte på hypersoft, og at Kevin Magnussen og Haas selv kan vælge, kan gå hen at blive en fordel mod løbets slutning, da det betyder, at danskeren kan køre længere tid på et hårdere dæk.

Generelt var Kevin Magnussen tilfreds med sin præstation lørdag aften.

»Jeg synes, jeg fik det bedste ud af mine omgange. Vi ændrede lidt på vores setup, og det gav, hvad jeg skulle bruge. Jeg vidste, bilen var til det, men jeg vidste også, at vi ikke havde den fjerdebedste bil,« siger Kevin Magnussen til TV3+.

Mens Kevin Magnussen sluttede som nummer 11, gik det langt fra ligeså godt for holdkammeraten Romain Grosjean. Franskmanden blev elimineret før kvalifikationen knap var begyndt, da der kom tyk røg fra bilen.