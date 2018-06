Efter et par træningsdage i den bagerste del af feltet fandt Kevin Magnussen endelig farten, da kvalifikationen til Canadas Grand Prix blev afviklet sent lørdag dansk tid. Han satte 11.-bedste tid, og sagde efterfølgende:

»Det har været en lidt svær weekend. Jeg har hele tiden følt, at bilen var OK, men jeg fik aldrig sat en hurtig omgang sammen – enten fordi der kom trafik, eller fordi jeg begik en lille fejl. Men i kvalifikationen kom det hele til at passe, og jeg fik det maksimale ud af bilen.«

Han var tilfreds med 11.-pladsen:

»Vi vidste på forhånd, at denne bane ikke ville være ideel for os – vores bil har det jo ikke så godt i langsomme sving.«

De 10 bedste kørere i kvalifikationen skal starte på de dæk, de brugte i Q2-sessionen. Det betyder, at Ferrari (med Sebastian Vettel på pole position og Kimi Raikkonen på femtepladsen) og Mercedes (med Valtteri Bottas og Lewis Hamilton på henholdsvis anden- og fjerdepladsen) starter på ultrasoft-dæk, mens de øvrige seks kørere i top-10 fra Red Bull, Renault og Force India alle starter på de hyper-soft.

Kevin Magnussen på 11.-pladsen er den første kører der har frit dækvalg til starten, og det mener han, vil give ham en betydelig fordel i løbet.

»Det bliver i hvert fald et handicap at starte på hyper-soft, for de vil miste greb hurtigt, og skal derfor skiftes meget tidligt. Det betyder samtidig, at man har færre muligheder for at lave den optimale strategi – hvis man satser på kun at stoppe én gang, skal man køre rigtig mange omgange på sit andet sæt dæk,« forklarer Magnussen

I Canada har Haas-teamet introduceret årets første update med ny frontvinge, ny bund og nye bargeboards til deres 2018-model VF-18.

»Vi har en klar fornemmelse om at vores upgrade lever op til forventningerne – uden de nye dele, ville det have set meget værre ud,« siger Magnussen.

»Vi har jo gang i et udviklings-race, og de andre teams kommer også med upgrades. Men jeg er sikker på, at vi med den nuværende situation stadig er med i kampen om at have den fjerdebedste bil.«

»Når vi igen kommer til hurtigere baner, er jeg sikker på, at vi vil være i samme situation som i Barcelona,« fortsætter Magnussen med henvisning til Spaniens Grand Prix for en måned siden, hvor han dominerede midter-feltet og sluttede på sjettepladsen.

Kevin Magnussens teamkammerat Romain Grosjean er stadig forfulgt af uheld. Efter han fredag med høj fart ramte et murmeldyr på banen, gik hans motor lørdag i stykker på vej ud til kvalifikationen. I princippet må man ikke starte løbet, hvis man ikke har deltaget i kvalifikationen, men løbsledelsen gav sent lørdag Grosjean dispensation, og franskmanden holder i 20. og sidste position når Canadas Grand Prix starter søndag klokken 20.10 dansk tid.