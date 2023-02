Lyt til artiklen

Der kan ikke være nogen tvivl. Det kan kun betyde én ting.

Han var ikke god nok, og derfor blev han fyret.

I en podcast sender Kevin Magnussens chef en tydelig stikpille til legendesønnen Mick Schumacher, der i december måtte vinke farvel til sin plads i Formel 1.

Nu forklarer Haas-chef Günther Steiner, hvorfor holdet valgte at stoppe samarbejdet med den unge tysker.

Günther Steiner og Mick Schumacher skal ikke længere lægge planer før Formel 1-løbene. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Günther Steiner og Mick Schumacher skal ikke længere lægge planer før Formel 1-løbene. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Og sydtyroleren er klar i mælet. Haas havde brug for en kører, der sammen med Kevin Magnussen kan forbedre holdet.

Det kunne Mick Schumacher ikke, og så var den syvdobbelte verdensmester Michael Schumachers søn fortid i Haas-farver.

»Vi vil styrke holdet, for vi har stadig meget potentiale til at blive bedre,« siger Steiner i podcasten 'Auto, Motor und Sport' ifølge Bild.

»Og hvordan gør vi det bedst? Det gør vi med kørere, vi ved, hvad kan, og som kan tage holdet det næste skridt op,« fortsatte han.

Magnussens chef insisterer dog på, at han og Schumacher fortsat kan se hinanden i øjnene uden problemer.

Mick Schumacher skulle dog ikke gå arbejdsløs længe efter sin fyreseddel. Nu er han reserve- og testkører for Mercedes, så han skal være klar til at træde til, hvis pludselig Lewis Hamilton eller George Russell bliver ude af stand til at køre.

Hos Haas får Kevin Magnussen selskab af en anden tysker i den bundrutinerede Nico Hülkenberg.