Kevin Magnussen så ud til at skulle få sit bedste resultat siden debutsæsonen i 2014 hos McLaren Mercedes, da han og Haas-teamet havde gang i et kanonløb i søndagens sæsonåbner. I Melbourne kørte Magnussen så stærkt, at han var nummer fire, da et katastrofalt pitstop kostede det hel, og han endte med at udgå.

Det samme skete for teamkammeraten Romain Grosjean, og efterfølgende blev årsagen hos Magnussen karakteriseret som en menneskelig fejl. Det fortalte teamchef Günther Steiner, og nu afviser tyskeren også alle forslag om, at det skulle koste fyringer hos det amerikanske team.

»Ingen vil blive fyret. Måske var presset fra de to vigtigste pitstop siden vores Formel 1-opstart i 2016 simpelthen for stort. Nu må vi arbejde hårdere med den samme besætning. Bilen er rigtig god, hvorfor vi kan tage med optimisme til Bahrain og alle andre steder,« siger Günther Steiner ifølge Blick.

Det var altså en forklaring om et for stort pres, der blev den endelige for Haas-bossen. Med næste grandprix i Bahrain og en bil, der er blandt de hurtigste i feltet lige nu, kan samme situation opstå allerede om et par uger, hvis Magnussen og Grosjean kører lige så stærkt.

Men brokkeriet er man færdig med.

»Hvorfor skal vi blive ved med at brokke os? De ansvarlige ved, at det var deres skyld. Hjulpistolerne, møtrikkerne og navene er de samme som i 2017,« siger Günther Steiner.

Og den gode nyhed? Det er, at Haas-bilerne lige nu ser ud til at være blandt de hurtigste i Formel 1-feltet. Og det glæder i hvert fald Kevin Magnussens franske teamkammerat.

»Den eneste trøst er, at jeg aldrig har haft så god en bil i Formel 1,« siger Romain Grosjean.