Regnen indtog en hovedrolle, da de første to frie træninger op til Formel 1-grandprixet i USA blev afviklet fredag.

Begge træninger blev delvist spoleret af regn, og særligt bemærkelsesværdigt stod det til i den anden træning, hvor omkring halvdelen af feltet slet ikke havde været ude, da der manglende 10 minutter.

Blandt dem var Kevin Magnussen.

Danskeren holdt sig ligefrem i garagen under hele sessionen.

Foto: Mark Thompson Vis mere Foto: Mark Thompson

Det samme gjorde hans Haas-kollega Romain Grosjean samt Carlos Sainz (Renault), Red Bulls Daniel Ricciardo og Mercedes' Valtteri Bottas.

De kunne se Lewis Hamilton sætte den anden trænings bedste tid foran Pierre Gasly (Toro Rosso).

Under de våde forhold nåede Kevin Magnussen tidligere fredag i den første træning ud på 15 omgange i sin Haas-racer.

Hans bedste tid lød på beskedne 1.51,614 minutter. Det var den blot 16.-bedste tid i den første træning.

Foto: Jerome Miron Vis mere Foto: Jerome Miron

Danskerens teamkollega, Romain Grosjean, kørte i 1.50,821 og nåede en ottendeplads.

Hurtigst af alle var Lewis Hamilton i Mercedes med tiden 1.47,502 minutter foran teamkollega Valtteri Bottas.

Den første del af træningen måtte køres på regnvejrsdæk, fordi der var stående vand på Circuit of The Americas-banen. Det betød, at få kørere begav sig ud på mere end én tur på den 5513 meter lange rundstrækning.

Senere kom de såkaldte intermediate-dæk i spil. De bruges ved lettere vandpåvirkning. Og med dem kom der fart i bilerne og trafik på banen.

Den sidste træning samt kvalifikationen afvikles lørdag.

/ritzau/