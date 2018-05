Kevin Magnussen har lagt den skuffende weekend i Azerbaijan for 14 dage siden bag sig. Den startede med håb om endnu en håndfuld VM-point, men sluttede efter en episode med Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) med en tidsstraf og to klip-i-licensen.

»Jeg har sagt, hvad der skal siges,« siger han om sammenstødet med Gasly, der i øvrigt blev clearet med franskmanden samme aften.

Alligevel fik historien om ’Magnussen som feltets farligste kører’ sit eget liv, for enkelte medier trak et interview med nyhedsbureauet Reuters ind over løbet i Baku.

»Der var en rigtig dårlig timing omkring det interview. Det blev udlagt som om, jeg talte om episoden med Gasly i Baku – men interviewet blev jo lavet længe inden løbet, og der var dele af det, der blev taget ud af deres rette sammenhæng. Det kom til at se dumt ud,« fortæller Magnussen.

Nu ser han fremad og satser på at score point i weekendens spanske grandprix på Circuit de Barcelona-Catalunya. Her var Haas-kørerne i begyndelsen af marts blandt de hurtigste i feltet i den afsluttende vinter-test.

»Det er svært at sammenligne med, hvad der skete her for mere end to måneder siden. Men jeg vil blive overrasket, hvis billedet har ændret sig meget. Så jeg regner med, at vi igen skal kæmpe med McLaren og Renault. Det er svært at sige, om vi er foran dem, men jeg tror i hvert fald stadig, vi har fat i dem,« siger Magnussen.

Mens alle andre teams har større eller mindre updates med til Spanien – McLaren taler nærmest om en helt ny model - venter Haas med at introducere nyheder til deres VF-18 model.

»Vi har ingen nye ting med her – det skulle der til gengæld gerne komme til de næste løb,« bekræfter Magnussen.

»Men jeg håber, at vi selv uden nye stumper kan være med i kampen om pointene her i Spanien.«

Selvom der ikke er nye dele på Haas-raceren i Spanien, er den alligevel ændret siden Azerbaijans Grand Prix. Her røg et af de såkaldte ’barge-boards’ af Magnussens bil under kvalifikationen, og noget lignende var sket for hans teamkammerat Romain Grosjean i Bahrain. Nu er de sårbare dele modificeret.

»Det er jo ikke optimalt, når der falder noget af bilen, men de dele, der var tale om, er blevet forstærket. Jeg håber, de bliver på bilen - det bør ikke ske igen,« siger Magnussen, der samtidig glæder sig til de kommende updates.

»Jeg håber, de er klar i Monaco (om 14 dage, red). Det er måske lidt underligt at introducere updates – det handler om mange forskellige aero-dele - på en så speciel bane som Monte Carlo, men det er planen, at tage dem i brug så hurtigt som muligt,« forklarer Magnussen.

Trods den konkurrencedygtige VF-18 model har Haas inden Europa-premieren i Spanien kun 11 point (alle scoret af Magnussen) på kontoen.

»Hele sæsonen i år har været præget af missede muligheder for at score gode point,« erkender Magnussen.

»Det er selvfølgelig frustrerende, men vi kan ikke gøre så meget ved det, der er sket. Men vi må prøve at minimere fejlene fremadrettet. Og indhente noget af det, vi har tabt – vi har en bil, der kan score masser af point.«

Træningen til Spaniens Grand Prix starter fredag klokken 11.00.