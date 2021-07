Christian Lundgaards Formel 1-drømme fik fredag endnu et knæk, da hans nærmeste rival i Alpine Academy, Guanyu Zhou, leverede en flot FP1-træning for det franske team.

Zhou afløste Fernando Alonso i sin første officielle Formel 1-træning. Kineseren kørte 29 omgange og sluttede på en absolut godkendt 14.-plads. 1,3 sekunder efter Max Verstappen (Red Bull-Honda) på førstepladsen.

Zhou blev den førende kører i Renault Sport Academy (i dag: Alpine Academy), da Anthoine Hubert blev dræbt under Formel 2-løbet i forbindelse med Belgiens Grand Prix 2019. Franskmanden var på vej mod en Formel 1-karriere, da han omkom, og hans død sendte Zhou, der kørte sin første Formel 2-sæson i 2019, frem forrest i køen af Renault-juniorer.

Men sidste år overhalede Lundgaard reelt kineseren. Nu var Zhou i sin anden Formel 2-sæson, men han vandt kun et enkelt løb, mens rookien Lundgaard vandt to.

Kinesiske Guanyu Zhou (th.) leverede en flot indsats i sin første officielle træning for Alpine F1 Team. Dermed sætter han danske Christian Lundgaards (tv.) Formel 1-drøm under yderligere pres. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kinesiske Guanyu Zhou (th.) leverede en flot indsats i sin første officielle træning for Alpine F1 Team. Dermed sætter han danske Christian Lundgaards (tv.) Formel 1-drøm under yderligere pres. Foto: Grand Prix Photo

Det lignede en afgørelse på kampen om at blive den første akademikører i Formel 1, men i denne sæson er Zhou brudt tilbage. Mens Lundgaard har været ramt af en lang række både tekniske og personlige fejl, har Zhou kørt en flot, moden sæson, der nu i Østrig blev præmieret med hans første officielle optræden for Alpine-teamet i en grandprixweekend.

Pladserne i Alpines eget team er frem til 2023 optaget af Esteban Ocon og Fernando Alonso, men der tales nu om, at Zhou kan rykke op i Formel 1-feltet 2022 hos et andet team. Samtidig er der ingen garanti for, at Lundgaard fortsætter i Alpine-akademiet, hvor den unge australier Oscar Piastri, der kører sin første Formel 2-sæson og i øjeblikket besætter den samlede andenplads efter Zhou, også presser på.

I fredagens afsluttende Formel 1-træning på Red Bull Ring var Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas hurtigst med Max Verstappen (Red Bull-Honda) på tredjepladsen. Fernando Alonso sluttede på ottendepladsen i den bil, Zhou kørte i den indledende træning.