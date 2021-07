Der kom tiltrængte point på kontoen men det længe ventede gennembrud udeblev: En tredje- og en 13.-plads blev Christian Lundgaards udbytte af lørdagens to Formel 2-løb på Silverstone-banen i England.

Den 19-årige dansker har haft en mareridt-sæson. Han startede som titelfavorit i klassen lige under Formel 1, men kom til Silverstone på en skuffende 13.-plads i mesterskabet. I de kommende uger afgør ledelsen i Alpine Academy, hvad der skal ske med deres kørere i 2022, og derfor jagter Lundgaard det gennembrud, der igen kan sætte ham i spil som potentiel Formel 1-kører.

I en rodet kvalifikation blev han nummer 10 i kvalifikationen i Silverstone. Ikke umiddelbart imponerende, men da de 10 første vendes om til det første sprintløn, startede han tidligt lørdag morgen i pole position. En dårlig start sendte ham ned på tredjepladsen allerede inden første sving, og her blev han resten af løbet.

»Jeg havde forventet en bedre start, men Robert Shwartzman (der vandt løbet, red.) kom bare flyvende. Det afgjorde løbet. Bilen var hurtig nok til at vinde – hvis den kørte i fri luft. Men når man kører tæt bag andre, er det nødvendigt at falde lidt tilbage for at køle dækkene,« forklarede Lundgaard om sin tredjeplads, der sendte ham podiet for første gang siden sæsonpremieren i Bahrain.

Der er stadig lys for enden af tunnellen for Christian Lundgaard. Foto: FIA Formula 2 via Getty Images Vis mere Der er stadig lys for enden af tunnellen for Christian Lundgaard. Foto: FIA Formula 2 via Getty Images

»Det var godt endelig at få nogle point. En 10.-plads i kvalifikationen var ikke det jeg havde håbet på. Men i det mindste betød den, at jeg startede på pole position i det første ssprintløb Vi er bare nødt til at forbedre vores starter,« sagde han efter tredjepladsen.

Det blev understreget i lørdagens andet sprintløb, hvor Lundgaard gik i stå inden opvarmningsrunden, og måtte starte fra pitten. Herfra kørte han sig frem til 13.-pladsen, der endnu en gang viste at Lundgaards 2021-sæson er en rutsjebanetur med flest nedture. Han insisterer på, at de mange uheld ikke har påvirket ham mentalt.

»Der er ikke så meget at sige. Jeg har hele tiden fokuseret på at gøre det så godt som muligt. Vi var rigtig hurtige i starten af sæsonen, men så kom balladen. Jeg mistede en masse point på grund af tekniske problemer i Monaco. Nu er vi tilbage på permanente baner, og det går bedre.«

Søndag starter Christian Lundgaard weekendens hovedløb fra 10. position.