Seks løb uden point – Christian Lundgaards horror-sæson i det internationale Formel 2-mesterskab fortsætter.

Lørdag kørte den 19-årige dansker to løb på gadebanen i Aserbajdsjans hovedstad Baku. I det første løb sluttede han uden point på 11.-pladsen, og i det andet løb var han på vej til en top-10-placering og en potentiel forøgelse af pointkontoen, da han blev involveret i et sammenstød med Felipe Drugovich (Brasilien) og Liam Lawson (New Zealand).

Dommerne så kortvarigt på sammenstødet, men konkluderede hurtigt, at der ikke var behov for yderligere undersøgelser: Der var tale om et hændeligt uheld.

Søndag afvikles weekendens hovedløb, og her starter Lundgaard fra 15. position. Han kvalificerede sig oprindeligt på 12.-pladsen, men blev efterfølgende idømt tre strafplaceringer for at have hæmmet den førende i mesterskabet, Guanyu Zhou, på kineserens hurtigste omgang.

Christian Lundgaard var blandt favoritterne i Formel 2-mesterskabet, men har nu kørt seks løb uden at score point. Foto: FIA Formula 2 via Getty Images Vis mere Christian Lundgaard var blandt favoritterne i Formel 2-mesterskabet, men har nu kørt seks løb uden at score point. Foto: FIA Formula 2 via Getty Images

Selvom der er gode overhalingsmuligheder på banen i Baku, er der lang vej fra 15.-pladsen til point.

Inden han tog til Aserbajdsjan, udtalte Lundgaard: »Jeg glæder mig meget til den her bane – og det kan ikke gå meget værre, end det gik i Monaco.«

Men det kan gå lige så slemt: I Monaco kørte han tre løb uden at score point – præcis det samme kan ske i Baku.

Formel 2-løbet i Baku starter søndag klokken 10.45 dansk tid.