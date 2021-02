19-årige Christian Lundgaard er under pres: Hvis drømmen om Formel 1 skal gå i opfyldelse i 2022, kræver det et topresultat – og helst mesterskabet – i Formel 2 i år.

Renault, der i år skifter navn til Alpine – et Renault-ejet sportsvognsmærke – har store forventninger til den danske teenager.

Lundgaard har nu været med i Alpine Academy – tidligere Renault Sport Academy – i fem år. Her er han efter hver sæson rykket en klasse op, men i år forbliver han i Formel 2. Fordi der ikke var ledige Formel 1-sæder, men også fordi den samlede syvendeplads i Formel 2-mesterskabet 2020 ikke opfyldte de mål, der blev stillet inden sæsonen.

»Jeg er spændt på for første gang at skulle køre i samme klasse to år i træk. Nu har jeg lært, hvor vigtigt det er at være stabil. 2020 var en rutsjebanetur med mange op- og nedture – i år skal vi optimere alting og have point med hjem, selv i de weekender, hvor vi ikke er konkurrencedygtige,« sagde Lundgaard, da Alpine Academy onsdag præsenterede 2021-planerne.

Hvis man skal have en tredje chance i Formel 2, skal man vist have en rig far. Og det har jeg ikke... Christian Lundgaard

»For mig er 2021 absolut en afgørende sæson i forhold til en fremtid i Formel 1. Det er mit andet år i Formel 2, og hvis man skal have en tredje chance, skal man vist have en rig far. Og det har jeg ikke…«

Christian Lundgaard har ved flere lejligheder testet Renaults ældre biler, og han lægger ikke skjul på, at han nu fokuserer 100 procent på en fremtid i Formel 1.

»Jeg ved, hvad der kan komme, hvis jeg gør det godt nok i år. Men det kommer ikke til at ske, hvis jeg ikke gør det godt nok – så kommer jeg ikke længere,« siger han realistisk.

Chefen for Alpine Academy, Mia Sharizman, understreger, at 2021 bliver en afgørende sæson for Christian Lundgaard. Han siger:

Chefen for Alpine Academy Mia Sharizman (t.v.) med Christian Lundgaard. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Chefen for Alpine Academy Mia Sharizman (t.v.) med Christian Lundgaard. Foto: Grand Prix Photo

»Han kører nu sin anden sæson i Formel 2 for ART Grand Prix, og han skal være med i kampen om mesterskabet.«

Alpines Formel 1-hold stiller i år op i VM med Fernando Alonso og Esteban Ocon. Alonso har kontrakt for 2022, men Ocon, der skuffede i store dele af sidste sæson, har kontraktudløb efter denne sæson.

Det er altså i første omgang Ocons plads, Lundgaard skal slås for. Han får hjælp fra Alonso, der har lovet at støtte teamets akademikørere.

»Fernando har jo været med i Formel 1 i 20 år og har derfor en uvurderlig erfaring at tilbyde vores unge kørere. Og han er meget passioneret omkring vores talenter,« siger Alpine-chef Laurent Rossi.

Alonso er den helt rigtige fyr at holde sig tæt på Christian Lundgaard

»Ved Formel 1-finalen i Abu Dhabi sidste år tilbragte jeg hele weekenden sammen med Fernando,« fortæller Lundgaard.

»Selvom han ikke kørte, var det berigende at sidde ved siden af ham ved alle debriefings og opleve hvor koncentreret han var. Han er den helt rigtige fyr at holde sig tæt på,« fortsætter Lundgaard.

Formel 2-mesterskabet 2021 afvikles i sammenhæng med otte Formel 1-grandprixer i Europa og Mellemøsten. Hver weekend køres der tre løb, og første afdeling køres sammen med Formel 1-premieren i Bahrain sidst i marts.

ART Grand Prix vandt Formel 2-mesterskabet i både 2018 (George Russell) og 19 (Nyck de Vries). I 2005 og 06 vandt de senere Formel 1-verdensmestre Nico Rosberg og Lewis Hamilton GP2-mesterskabet (forløberen for Formel 2) for det franske team.