Alpine-teamets talentakademi har tre kørere i Formel 2-mesterskabet 2021. To af dem – Guanyu Zhou og Oscar Piastri – testede i denne uge en af teamets Formel 1-biler fra 2018 på Silverstone.

Den tredje, danske Christian Lundgaard, var ikke med i testen, der i en pressemeddelelse fra teamet kaldes en ’forberedelse af vores juniorkørere til et muligt Formel 1-sæde i fremtiden.’

Testen, hvor Zhou og Piastri fik henholdsvis 106 og 86 omgange, har også været god træning til det kommende Formel 2-løb på Silverstone i midten af juli.

Zhou fører efter to afdelinger Formel 2-mesterskabet foran Piastri, mens Lundgaard efter en uheldig weekend i Monte Carlo blot ligger på 12.-pladsen.

Christian Lundgaard havde en uheldig weekend i Monaco (billedet), og var ikke med i Alpines Formel 1-test for teamets akademi-kørere på Silverstone. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard havde en uheldig weekend i Monaco (billedet), og var ikke med i Alpines Formel 1-test for teamets akademi-kørere på Silverstone. Foto: Grand Prix Photo

At Lundgaard, der inden Formel 2-sæsonen blev anset af som en titelfavoritterne, ikke var med i Silverstone-testen, ligner et markant fravalg af danskeren.

Men chefen for Alpine Academy Mia Sharizman understreger, at man nu ser på fremtidige Formel 1-testmuligheder for alle akademiets kørere.

Om fremtiden for Zhou og Lundgaard siger Sharizman til B.T.:

»Det vil tiden vise. Midt på sæsonen vil vi evaluere deres indsats i Formel 2, og derefter tager vi en beslutning.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Christian Lundgaard.

Formel 2-mesterskabet fortsætter i næste weekend med tre løb i forbindelse med Aserbajdsjans Grand Prix i Baku.