Frederik Vesti kan nærmest lugte til læderet på sæderne i Mercedes' Formel 1-racer.

Den danske racerkører kom onsdag ét skridt tættere på et sæde i Formel 1, da han blev forfremmet fra holdets talentprogram til reserve for Lewis Hamilton og George Russel, som er holdets to faste kørere.

Og selvom den nye rolle ikke give nogen som helst garanti for en dag at få lov at køre med i det prestigefyldte racerløb, så er det ifølge Viaplays Formel 1-ekspert, Luna Christofi, et stort skridt i den rigtige retning.

»Det er i hvert fald ikke noget dårligt sted at være. Han kan ikke komme meget tættere på at være Formel 1-kører, end han er lige nu,« siger hun til B.T.

Vesti skal dele rollen som reserve med Mick Schumacher, og en af de to skal altså træde til, hvis Hamilton eller Russel for eksempel bliver syge eller på anden måde bliver forhindret i at køre bilen.

Med delerollen følger så også spørgsmålet om, hvem af de to, der står først i køen, hvis det bliver nødvendigt, at en af dem skal skiftes ind – og her står Frederik Vesti ifølge Christofi bedst stillet.

»Det er oplagt, at det er Frederik, der er førstereserve. Det er Frederik, der skal sidde i simulator og ved, hvordan bilen spiller. Så alt andet vil være fuldstændig vanvittigt,« forklarer hun.

Tidligere denne måned åbnede døren sig første gang på klem for Vesti, da holdkammeraten Lewis Hamilton pludselig meldte ud, at han skal køre for Ferrari fra 2025 og frem.

Men selv som førstereserve er det ifølge Christofi på ingen måde givet, at den talentfulde dansker bare går direkte ind og overtager sædet.

»Det er jo der, Formel 1 bliver meget vanskelig, fordi der er så mange ting, der spiller ind. Du kan sagtens være den bedste, grundigste og mest præcise medarbejder, uden at det er dig, der får sædet,« fortæller hun og fortsætter:

»Der kan være så mange andre interesser, der spiller ind, men det er absolut ikke umuligt. Formel 1 er bare ikke sådan, at det går lige ud, han får grønt lys, og så er han inde.«

Chancen kan som sagt byde sig, inden Hamilton siger farvel og tak i 2025, og gør den det, skal Vesti sidde på spring til at gribe den – og det er Luna Christofi ikke det mindste i tvivl om, at han gør.

»Det er opportunismens år for ham. Han skal sidde klar i startklodsen og sætte af,« siger hun og afslutter:

»Jeg har været i sportens verden i mange år, og jeg har aldrig oplevet en som ham. Han er så dedikeret, så 100 procent og så opmærksom, så han kommer til at give alt, der er forventet af ham og mere til.«

For Rasmus Vestergaard – der er vært på Formel 1-podcasten 'Alt+F1' og skriver om Formel 1 på B.T. – er det et »vanvittigt godt tegn,« at Vesti har scoret tjansen.

»Den holder ham relevant og skarp. Det bliver altafgørende i kampen om de mange ledige 2025-sæder, men Vesti sparker ikke døren ind til Formel 1 med den her rolle,« mener Rasmus Vestergaard.

»Dog slår det en stor fed streg under, at Mercedes fortsat elsker Vesti. Og det giver Vesti muligheden for at være med til løbene og helt tæt på alt, hvad der foregår i kulissen. Han skal suge så meget læring og erfaring til sig fra stjernerne og ingeniørerne som overhovedet muligt.«

Sidste år kørte 22-årige Vesti Formel 2 og endte på en samlet andenplads efter at have været den kører, der vandt flest løb.