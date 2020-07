Coronavirussen hærger stadig over hele verden, hvor intet er, som det plejer – heller ikke i Formel 1-feltet. Det kan Luna Christofi skrive under på.

»Jeg er lige kommet til Østrig, og der er helt vildt mange restriktioner. Vi skal aflevere en coronaprøve nu, mens vi skal testes hver femte dag,« siger hun til B.T. og fortsætter.

»Vi er meget færre mennesker, end vi plejer, men sådan skal det selvfølgelig være. Os fra pressen er delt op i skrivende og i tv-journalister, men det forstår man godt, når det er en international begivenhed.«

Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet starter 2020-sæsonen i weekenden i Østrig efter flere måneders pause og forsinkelse.

Luna Christofi. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Luna Christofi. Foto: Søren Bidstrup

52-årige Luna Christofi rejste til Østrig fra sit hjem i Spanien, og her blev tv-journalisten forundret over, hvordan forholdene er.

»Jeg synes, at den måde, vi rejser på, er inkonsekvent. Det er helt grotesk, at vi skal holde to meters afstand i alle lufthavnsterminaler, når vi sidder ved siden af hinanden i flyene og togene.«

»Jeg er slet ikke hysterisk omkring afstanden, men det er bare en smule provokerende, at vi får en besked det ene sted, mens vi gør en anden ting det andet sted.«

Luna Christofi tilføjer, at samtlige sæder bliver brugt i både fly og tog, men understreger samtidig, at der bruges mundbind, mens personalet er yderst professionelle, når de betjener passagererne.

Så går det løs. Er på vej til F1 i Østrig med et friskt negativ test resultat for Corona i lommen. Men den “nye” rejse virkelighed er grotesk. I tog og fly sidder vi meget tæt sammen, mens der straks i terminalerne skriges fra højtalerne om at holde afstand #f1dk — Luna Christofi (@ChristofiLuna) July 1, 2020

Og det er ikke kun hos pressen, at virkeligheden er ny, når Formel 1-weekenden rulles i gang fredag eftermiddag.

»Alle teams i feltet har fået besked på at være færre end normalt. Det er meget tydeligt, at man går ud fra tanken om, at færre mennesker betyder mindre risiko for smittekæder.«