I den kommende weekend er Formel 1-feltet på besøg i Bahrain, og det bliver igen med Luna Christofi på sidelinjen.

»Det er dejligt at være tilbage på banen, fordi det betyder, at man er rask. Det har været nogle lange uger hjemme i Spanien.«

TV3 Sport-reporteren har ikke været på skærmen siden slutningen af oktober, hvor hun fik betændelse i hjertesækken.

52-årige Luna Christofi fortæller, at hun er så frisk, at hun er klar til at følge Formel 1-feltet til og med sæsonafslutningen i Abu Dhabi i december.

Luna Christofi har været sygemeldt siden slutningen af oktober, men er helt frisk igen. Foto: Nikolai Linares Vis mere Luna Christofi har været sygemeldt siden slutningen af oktober, men er helt frisk igen. Foto: Nikolai Linares

Hvordan har sygdomsforløbet set ud for dig?

»Jeg havde mange smerter. Og det er ikke for at gøre det mere dramatisk, end det er, men det har gjort ondt i brystet,« siger hun og fortsætter.

»Det har betydet, at jeg har skulle holde mig i ro, mens jeg har fået medicin. Så er det er ikke sket så meget i de seneste uger.«

Luna Christofi tilføjer, at hun ligeledes regner med at vende tilbage til TV3 Sports Champions League-udsendelser. Det bliver dog først i 2021, når 1/8-finalerne begynder.

Mærker du overhovedet ikke noget til smerterne mere?

»Jeg har ikke decideret smerter længere. Jeg mærker en smule tryk i brystet, men det er efterhånden meget lidt. Heldigvis.«

TV3 Sport-reporteren er bosat i Spanien, og hun sætter afsluttende lidt ord på Covid-19-situationen i landet.

»Det er meget voldsomme tilstande hernede. Folk synes, det er hårdt i Danmark, men det er meget slemmere i Spanien. Jeg bor i en region, hvor barer og caféer er lukkede, og det er her folk lever meget af tiden. Det er ikke sjovt.«

»Og der er et forsamlingsforbud på seks personer og et udgangsforbud fra klokken 22.00 til 07.00.«

Der kan være mange årsager til, at Luna Christofi er blevet ramt af sygdommen, og i de fleste tilfælde er årsagen ukendt, fremgår det af Hjerteforeningens hjemmeside