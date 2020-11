'En barsk dag.'

Sådan indleder TV3-værten Luna Christofi et opslag på Twitter, hvor hun kommenterer på den voldsomme ulykke, som Romain Grosjean var involveret i ved søndagens Formel 1-løb i Bahrain.

»Jeg er rystet i min grundvold og kommer aldrig til at glemme billedet af Grosjean, der magter at komme ud af bilen delt i to stykker, slugt i et flammehav. Det er svært at begribe, men lykkeligt at konstatere.'«

»F1 er en afsindig sport, hvis nogen skulle være i tvivl,' står der videre i opslaget.«

Den voldsomme ulykke skete på første omgang. Grosjean ramte autoværnet med høj fart og fra kort afstand.

Bilen blev flået i to stykker, og delen med køreren i røg gennem autoværnet og brød i brand.

Helt mirakuløst kunne Grosjean selv kravle ud af bilen og han har det efter omstændighederne godt.

Teamkammeraten Kevin Magnussen var også rystet efter ulykken. Han troede ikke, at Grosjean havde overlevet:

Foto: TOLGA BOZOGLU / POOL Vis mere Foto: TOLGA BOZOGLU / POOL

»Det var voldsomt ubehageligt. Jeg har aldrig før fået det ind på livet på denne her måde. Det var voldsomt, det synes jeg,« sagde den danske Haas-kører til TV3+

»Det lignede ikke noget, der var muligt at overleve. Det bliver ikke meget værre end det.'

Søndag aften var der også nyt fra hovedpersonen selv. Her sendte han en lille videohilsen fra sin hospitalsseng:

»Jeg ønsker bare at sige, at jeg har det ok, sådan da,« fortæller Grosjean blandt andet i videoen.