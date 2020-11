Lewis Hamilton vinder VM-titlen i Formel 1 for syvende gang med sejr i Istanbul. Magnussen udgik til sidst.

Racerkøreren Lewis Hamilton (Mercedes) tangerede søndag rekorden på syv verdensmesterskaber i Formel 1.

Med en sejr i grandprixet i Istanbul er den 35-årige brite sikker på at forsvare VM-titlen.

Med tre grandprixer tilbage af 2020-sæsonen er det ikke længere muligt for teamkollegaen hos Mercedes, Valtteri Bottas, at overhale Hamilton i VM-stillingen.

Bottas skulle som minimum hente otte point mere end Hamilton for at bevare lidt spænding, men finnen endte nede på 14.-pladsen

Hamilton deler nu rekorden på syv VM-titler med den tyske legende Michael Schumacher. Tyskeren hentede sine mesterskaber fra 1994 til 2004.

Lewis Hamilton har endnu ikke bekræftet, om han fortsætter i 2021, men englænderen har hos Mercedes alle muligheder for at tage sit 8. verdensmesterskab, hvis han vælger at køre videre.

Kevin Magnussen (Haas) kørte i pit på sidste omgang, hvor han ellers indtog en 17.-plads. Dermed bliver han ikke noteret for nogen placering.

Et kiks under et pitstop i Haas-holdets garage på 35. omgang kostede dyrt for danskeren, der lå placeret midt i feltet, da det gik galt.

Danskeren lå ellers længe og kæmpede om 10. pladsen, men fejlen i pitten ødelagde alt for Kevin Magnussen.

/ritzau/