Formel 1-stjernen Lewis Hamilton er testet positiv for coronavirus.

Dermed misser Mercedes-køreren søndagens grandprix i Bahrain.

Det oplyser Formel 1 tirsdag morgen på Twitter.

Lewis Hamiltons afbud får dog ikke nogen stor betydning, da englænderen har opbygget så stort et forspring i den samlede stilling, at han er sikker på at blive verdensmester.

Mercedes meddeler på sin hjemmeside, at Lewis Hamilton vågnede op med milde symptomer mandag morgen.

Herefter blev den syvdobbelte verdensmester testet, og svaret viste sig altså at være positivt.

Derfor er han nu blevet isoleret efter de gældende Covid-19-protokoller i Bahrain, oplyser Mercedes.

