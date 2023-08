Shakira og Lewis Hamilton er blevet spottet sammen ad flere omgange, men hverken sangerinden eller Formel 1-stjernen har kommenteret rygterne.

Alligevel har historien om det nye mulige stjernepar nu udviklet sig.

I den seneste uge har Shakira efter sigende boet i en luksusvilla på Ibiza, hvor Lewis Hamilton skulle have sneget sig ind flere aftener i træk.

»Vi kan bekræfte, at Hamilton sneg sig ind i løbet af natten. Vi antager, at det var for at møde Shakira,« siger en kilde i det spanske program 'Y ahora sonsoles' ifølge Marca.

Shakira har tidligere dannet par med Gerard Piqué. Foto: Andreu Dalmau/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Shakira har tidligere dannet par med Gerard Piqué. Foto: Andreu Dalmau/EPA/Ritzau Scanpix

En spansk paparazzi skulle også have set Hamilton gå ind i villaen mindst tre gange samme uge, forlyder det.

Det var tilbage i maj, at rygterne om den colombianske sangerinde og Mercedes-køreren først tog til.

I maj blev de set i et selskab på en restaurant i Miami og efterfølgende på en båd, hvor 38-årige Hamilton hjælper 46-årige Shakira ombord.

Måneden efter blev de spottet sammen igen, da sangskriveren Mustafa delte et billede, hvor en lille gruppe mennesker, var ude for at få drinks – heriblandt Lewis Hamilton og Shakira.

Shakira dannede i 11 år par med fodboldspilleren Gerard Piqué, men de gik fra hinanden i juni sidste år, og efterfølgende kom det frem, at Piqué angiveligt var utro.

Den tidligere FC Barcelona-spiller er siden stået frem offentligt med sin nye flamme – den 12 år yngre Clara Chía Marti.