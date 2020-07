Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har taget klart standpunkt. Forud for søndagens Formel 1-løb i Ungarn indtog den forsvarende verdensmester og flere andre kørere atter en knælende position som udtryk for en antiracistisk demonstration.

Men nu langer Hamilton allligevel ud efter flere af holdene i Formel 1-feltet, FIA og selve organistionen bag det prestigefyldte racerløb.

For den seksdobbelte verdensmester mener, at der i Formel 1-regi ikke bliver gjort nok for at markere og støtte kampen mod racisme.

'Det er pinligt, at mange hold ikke har givet nogen offentlig forpligtelse til mangfoldighed, eller at vi ikke kunne finde ordentlig tid til at lave en symbolsk gestus som støtte i kampen mod racisme før løbet,' skriver Hamilton i et opslag på Instagram, hvor man også kan se Hamilton på knæ iført en sort T-shirt påtrykt ordene 'Black Lives Matter'.

Vis dette opslag på Instagram Today I raced for everyone out there who is pushing to make positive change and fight inequality, however, sadly, as a sport we need to do so much more. It is embarrassing that many teams have not made any public commitment to diversity or that we couldn’t properly find time to make a symbolic gesture in support of ending racism before the race. Today felt rushed and massively lacked organisation and effort, which in turn dilutes the message and makes it seem like there was something more important. It doesn’t matter if you stand or kneel, but we should be showing the world that F1 is united in its commitment to equality and inclusivity. F1 and the FIA need to do more. There is no quick fix for racial inequality, but it is certainly something that we can’t just acknowledge once and then move on. We have to stay focussed, keep highlighting the problem and hold those with the power accountable. #BlackLivesMatter #EndRacism Et opslag delt af Lewis Hamilton (@lewishamilton) den 19. Jul, 2020 kl. 12.41 PDT

'I dag føltes forhastet, og der manglede massiv organisering og indsats, hvilket udvander budskabet og får det til at se ud, som om der var noget, der var vigtigere. Det er lige meget, om du står op eller knæler, men vi burde vise verden, at Formel 1 er forenet i sin forpligtelse til lighed og inklusion,' skriver Hamilton.

I sit opslag henvender den britiske racerkører sig også direkte til Formel 1 og FIA – det internationale motorsportsforbund.

'F1 og FIA er nødt til at gøre noget mere. Der er ikke noget hurtigt fiks af racemæssig ulighed, men det er i den grad noget, vi ikke bare kan anerkende én gang og så rykke videre,' skriver Hamilton.

Hamilton har ifølge Sky Sports udtalt, at han selv vil tage fat i Formel 1 og FIA's præsident, Jean todt, i de kommende dage for at drøfte problemet.

Hamilton løb med sejren i Ungarns Grand Prix, hvor danske Kevin Magnussen sluttede som nummer ni. Magnussens modtog dog efterfølgende en straf, der skubbede ham ned på 10.-pladsen.