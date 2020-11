»Hvordan har du det? Er du rask? Det er godt at se dig.«

Sådan lød ordene fra den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, da han lørdag skulle interviewes af TV3-værten Luna Christofi.

Den danske vært blev i slutningen af oktober ramt af betændelse i hjertesækken og måtte sygemeldes.

I lørdags var hun så tilbage på Formel 1-banerne, og det var noget der glædede Lewis Hamilton, der også komplimenterede Lunas nye frisure. Du kan se klippet øverst i artiklen.