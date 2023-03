Lyt til artiklen

I syv år har hun været en af Lewis Hamiltons allernærmeste og været en vigtig brik i britens historiske succes i Formel 1.

Men nu er det ikoniske samarbejde mellem den syvdobbelte verdensmester og hans personlige træner, Angela Cullen, slut.

Det skriver de begge på Instagram, hvor Hamilton tager afsked med en rørende besked.

Med Cullen ved sin side har Hamilton vundet verdensmesterskabet fire gange.

»Jeg er en stærkere atlet og en bedre person på grund af hende,« skriver han blandt andet.

»I syv år har Angela stået ved min side og presset mig til at blive en bedre udgave af mig selv.«

»Tak for alt, Ang. Jeg kan ikke vente med at se, hvad fremtiden bringer dig,« fortsætter verdensstjernen i sit opslag.

Siden 2016 har Angela Cullen været Hamiltons personlige træner, og hun var ofte den allersidste, han kommunikerede med, inden han tog hjelmen over hovedet og satte sig i racerbilen.

»Det har været en ære at arbejde med dig. Jeg glæder mig til at se dit næste kapitel. Der er intet, du ikke kan gøre,« skriver Cullen og kalder Hamilton for den bedste nogensinde.

Hvordan Lewis Hamilton kommer til at klare sig uden Angela Cullen, finder vi ud af allerede søndag ved Saudi-Arabiens grandprix. Det kan du følge live her på bt.dk.