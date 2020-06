Lewis Hamilton er enormt påvirket af drabet på George Floyd og de efterfølgende raceoptøjer i USA.

Det skriver Formel 1-verdensmesteren i et opslag på Instagram.

»Den sidste uge har været så mørk. Jeg har ikke formået at holde styr på mine følelser. Jeg har følt så meget vrede, tristhed og vantro efter det, mine øjne har set,« skriver Lewis Hamilton.

»Jeg er fuldstændig overvældet af vrede ved synet af sådan en grov tilsidesættelse af vores folks liv. Den uretfærdighed, som vi ser vores brødre og søstre møde gang på gang over hele verden, er modbydelig og SKAL stoppe.«

Vis dette opslag på Instagram This past week has been so dark. I have failed to keep hold of my emotions. I have felt so much anger, sadness and disbelief in what my eyes have seen. I am completely overcome with rage at the sight of such blatant disregard for the lives of our people. The injustice that we are seeing our brothers and sisters face all over the world time and time again is disgusting, and MUST stop. So many people seem surprised, but to us unfortunately, it is not surprising. Those of us who are black, brown or in between, see it everyday and should not have to feel as though we were born guilty, don’t belong, or fear for our lives based on the colour of our skin. Will Smith said it best, racism is not getting worse, it’s being filmed. Only now that the world is so well equipped with cameras has this issue been able to come to light in such a big way. It is only when there are riots and screams for justice that the powers that be cave in and do something, but by then it is far too late and not enough has been done. It took hundreds of thousands of peoples complaints and buildings to burn before officials reacted and decided to arrest Derek Chauvin for murder, and that is sad. Unfortunately, America is not the only place where racism lives and we continue to fail as humans when we cannot stand up for what is right. Please do not sit in silence, no matter the colour of your skin. Black Lives Matter. #blackouttuesday Et opslag delt af Lewis Hamilton (@lewishamilton) den 2. Jun, 2020 kl. 9.45 PDT

»Mange mennesker virker overrasket, men for os er det desværre ikke overraskende. Dem af os, der er sorte, brune eller derimellem, ser det hver dag og burde ikke føle det som om, vi er født skyldige, ikke hører til eller frygte for vores liv på grund af vores hudfarve,« fortsætter Hamilton.

Den seksdobbelte verdensmester fastslår samtidig, at racisme er et udbredt problem, som ikke kun begrænser sig til USA, og derfor er der brug for, at alle forstår alvoren.

»Uheldigvis er Amerika ikke det eneste sted, hvor racismen lever, og vi fortsætter med at fejle som mennesker, når vi kan ikke kan stå op for det, der er rigtigt. Lad være med at sidde i stilhed uanset din hudfarve. Black Lives Matter,« skriver Lewis Hamilton.

Dermed følger Formel 1-stjernen op på den kritik, han kom med mandag. Her skød han på sine kolleger i motorsportens kongedisciplin og anklagede dem for at være for passive - det kan du læse mere om her.