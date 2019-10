»I feel the need. The need for speed.«

Sådan sagde Tom Cruise som Maverick til sin makker, Goose, i den legendariske film Top Gun.

I 2020 er Tom Cruise igen aktuel i rollen i opfølgeren, 'Top Gun: Maverick', og det kunne have været med en anden fartglad type på rollelisten: Lewis Hamilton.

Mercedes-køreren og den femdobbelte verdensmester i Formel 1 afslører i et interview med ESPN, at han selv takkede nej til at være med i filmen.

Lewis Hamilton som skuespiller? Foto: CARLOS JASSO Vis mere Lewis Hamilton som skuespiller? Foto: CARLOS JASSO

»Jeg prøvede at komme med i Top Gun, for jeg er kæmpe fan af Top Gun, men jeg havde ikke tid til optagelserne. Men jeg havde muligheden for det og kunne ikke gøre det,« fortæller Lewis Hamilton.

Til gengæld er det hans helt store drøm at få gang i en karriere som skuespiller, når han lægger hjelmen på hylden.

Til ESPN fortæller han, at han var til audition på en større film for noget tid siden, mens han var til modeuge i Paris.

Han lærte sine replikker mellem nogle af modeopvisningerne og havde en 20-minutters samtale med en skuespilstræner.

Tom Cruise har igen hovedrollen som Maverick. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Tom Cruise har igen hovedrollen som Maverick. Foto: CHRIS DELMAS

Det store lærred er dog ikke helt fremmed for den britiske racerkører. Han har tidligere haft en rolle i animationsfilmserien 'Cars' og har optrådt i filmen 'Zoolander 2'.

Ved siden af motorkarrieren designer Lewis Hamilton tøj for Tommy Hilfiger, mens han samtidig er blevet veganer og en stor dyreretsforkæmper. Det er blandt andet gået ud over Danmark og Færøerne.

Søndag aften har Lewis Hamilton muligheden for at skrive sin sjette VM-titel på cv'et. Det sker, hvis han snupper 14 point mere end holdkammeraten Valtteri Bottas.

Du kan følge søndagens grandprix i Mexico her på B.T. Sport fra klokken 20.00.