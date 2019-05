I dag er han en stor stjerne. Men livet har bestemt ikke altid været let for Formel 1-køreren Lewis Hamilton.

Som barn havde han nemlig problemer.

Det åbner han selv op omkring i et langt opslag på Instagram, hvori 34-årige Lewis Hamilton fortæller, at han kender alt til følelsen af at være udenfor.

'Som barn blev jeg altid valgt sidst, når der skulle laves hold på legepladsen. Jeg var den ene af tre sorte børn på min skole. Jeg kender til tristheden, der kommer med følelsen af, at man ikke passer ind eller ikke bliver accepteret for den, man er,' skriver Lewis Hamilton og fortsætter:

'Jeg ved også hvordan det er, når man bliver mobbet på grund af det,' skriver Formel 1-stjernen.

I skoletiden var han lille og ofte alene, og det betød, at de ældre børn var meget efter ham.

Selv hvis han forsøgte at forsvare sig, var de altid for mange. Han skammede sig og turde ikke sige det til sine forældre, og han husker en særlig dag, hvor han var ude og køre med sine forældre.

'Jeg vidste, at hvis tingene skulle ændre sig, måtte jeg være frygtløs. Hvis lærerne ikke ville hjælpe, måtte jeg lære at forsvare mig. Så da jeg sad i bilen, spurgte jeg min far, om jeg måtte gå til karate,' skriver Lewis Hamilton i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Han fik et 'ja', og sporten var med til at 'redde' ham. For pludselig fik han selvtillid og kunne ikke blot forsvare sig selv.

Han kunne også forsvare andre, der var ofre for mobning.

'Det var den bedste følelse, da jeg kom i gymnasiet. At jeg kunne forsvare andre og få mobberne ned med nakken. Mobning skal ikke tolereres, skolerne skal slå hårdt ned på det, og forældre: giv jeres børn værktøjerne til at forsvare sig.'

'Og børn: vær ikke stille omkring det. Gem jer ikke, og lav ikke om på hvem I er. Omfavn det, der gør dig anderledes, og fortæl dine forældre og lærere, hvis du bliver mobbet,' skriver Lewis Hamilton.