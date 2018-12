Niki Lauda fik sig en glædelig overraskelse i hospitalssengen.

»Det havde jeg ikke ventet,« siger han.

Formel 1-legenden har netop afsluttet et længere hospitalsophold, hvor han har gennemgået en lunge-transplantation.

I løbet af indlæggelsen fik han en uventet hilsen fra Sebastian Vettel fra det rivaliserende Ferrari-team.

Sebastian Vettel har fået overskæg siden 2018-sæsonens afslutning. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Sebastian Vettel har fået overskæg siden 2018-sæsonens afslutning. Foto: ANTON VAGANOV

»En af de ting, der virkelig glædede mig, var et håndskrevet brev fra Sebastian Vettel. Fuld af flotte ord og kærlige bemærkninger. Sådan noget gør kørere ikke normalt: De kører og ikke mere - men han er en vidundelig person,« siger Niki Lauda, der sidder i lederkredsen hos Mercedes, ifølge Bild

Niki Lauda var tilbage i 1976 involveret i en alvorlig ulykke i et Formel 1-grandprix, hvor hans racer brød i brand på Nürburgring. Dengang blev han alvorligt forbrændt - men han synes, at den nylige hospitalsophold har været værre.

»Dengang lå jeg kun en måned på hospitalet, eller måske lidt længere tid. Ja, jeg havde brandsår, men jeg kom hurtigt væk,« konstaterer 69-årige Niki Lauda:

»I sådan en situation kan man kun gøre én ting: Kæmpe. Det har jeg altid gjort, og gør det stadig.«

Niki Lauda. Foto: ERWIN SCHERIAU Vis mere Niki Lauda. Foto: ERWIN SCHERIAU

Hos Mercedes-teamet, hvor han stadig er dybt involveret i Formel 1-projektet, har han allerede deltaget i et bestyrelsesmøde pr. telefon.

»I hovedet er han allerede igen på 100 procent, kroppen er også på vej. Jeg håber på baggrund af de seneste uger, at han snart er tilbage,« siger teamchef Toto Wolff til Bild.

Den første Formel 1-test forud for 2019-sæsonen finder sted i Barcelona fra 18. februar, og her forventes Niki Lauda at være tilbage i garagen.

Sæsonen begynder 17. marts i Australien.