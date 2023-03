Lyt til artiklen

Den brasilianske Formel 1-legende Nelson Piquet må grave dybt i pengepungen for at betale den millionbøde, han netop er blevet dømt til at betale.

Piquet blev lagt for had, da han i et interview fra 2021, der dukkede op sidste år, udtalte sig både racistisk og homofobisk om en af nutidens superstjerner.

Nu får Piquets kommentarer, der var rettet mod Lewis Hamilton, massive konsekvenser for den tredobbelte verdensmester.

Det skriver BBC.

Nelson Piquets omdømme har lidt et voldsomt knæk som følge af sagen.

Ifølge mediet skal Piquet nemlig betale en bøde på mere end 6,5 millioner danske kroner.

Brasiliens nationale LGBT+-alliance, der bragte Piquet for retten, forlangte, at han skulle betale det dobbelte.

»Bøden skal sørge for, at vi som samfund en dag bliver fri for de harmfulde og ødelæggende handlinger, som racisme og homofobi er,« lød forklaringen fra dommer Pedro Matos de Arrudo fredag.

Piquet brugte de diskriminerende udtryk, da han omtalte Hamiltons sammenstød med Max Verstappen ved det britiske grandprix i 2021.

Lewis Hamilton kaldte Piquets mindset for arkaisk.

Max Verstappen danner par med Nelson Piquets datter, Kelly.

Piquet har tidligere undskyldt for sin kommentar, men han insisterer på, at den ikke var racistisk.

Alligevel blev han bandlyst fra at være til stede til Formel 1-løb.

Lewis Hamilton reagerede på kommentarerne ved at opfordre til at få ændret det »ældgamle mindset, der ikke hører hjemme i vores sport.«