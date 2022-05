Lyt til artiklen

Hans 'grid-walk' er ikonisk. Men det er bestemt ikke alle, der har lyst til at være med.

Det måtte Martin Brundle fra Sky Sports sande, da han søndag tog turen i Monaco.

For her mødte han Bridgerton-stjernen Simone Ashley, som han forsøgte at få i tale. Men det kunne han godt glemme alt om.

»Hun gider ikke lave noget tv,« lød svaret fra Simone Ashleys sikkerhedsvagt, men det forhindrede ikke Brundle i at prøve endnu en gang.

Simone Ashley var ikke klar på at blive interviewet af Martin Brundle. Foto: NEIL HALL Vis mere Simone Ashley var ikke klar på at blive interviewet af Martin Brundle. Foto: NEIL HALL

»Vil hun ikke lave noget tv? Altså, vi er der nærmest halvvejs allerede. Det er så dejligt at se dig her i gridden. Jeg vil ikke presse på, men jeg vil gerne have en lille snak med dig,« forsøgte han.

Men det hjalp ikke, for han blev endnu en gang afvist af Netflix-stjernen, der også er kendt fra 'Sex Education'. Hun vender dog ikke tilbage til serien, da hun i stedet kommer til at fokusere på 'Bridgerton'.

Her havde hun en af hovedrollerne som Kate Sharma, der bliver vild med Anthony Bridgerton. Men hun var altså ikke vild med at få stukket Sky Sports-mikrofonen i hovedet søndag eftermiddag.

»Jaja, det er fint,« lød det sarkastisk fra Brundle, og Simone Ashleys reaktion er da også blevet bemærket på de sociale medier.

'Hvor er det arrogant af Simone Ashley ikke at lave et interview på F1-gridden. Hvorfor er du der så? Ignorerede Martin Brundle totalt. Respektløst.'

'Av, Simone Ashley misser en af pointerne ved at være i Monaco og på gridden. Martin Brundle er en institution. Elsker, at Patrick Dempsey viser respekt.'

'Simone Ashley har virkelig skuffet mig. Uhøfligt over for Martin.'

Sådan lyder blot et udpluk, mens nogle dog også mener, det er i orden, skuespillerinden bare gerne ville have fred og ro.

Det er bestemt ikke første gang, Brundle løber med overskrifterne efter et løb.

For i starten af maj fik han meget opmærksomhed, da han begik en brøler, der fik mange til at grine.

Det skete, da Martin Brundle troede, basketspilleren Paolo Banchero var Kansas City Chiefs-stjernen Patrick Mahomes.