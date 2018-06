Idémanden bag et Formel 1-løb i København mener ikke, at det kan lade sig gøre uden bidrag fra staten.

København. 2020 kan blive året, hvor lynhurtige Formel 1-racerbiler vil suse rundt i Københavns gader.

Sådan er målsætningen i hvert fald for idémændene bag et Formel 1-løb i den danske hovedstad, Helge Sander og Lars Seier Christensen.

- Det er vel nok den største, mest realistiske og gennemførlige begivenhed, man kan forestille sig til at brande København og virkelig få folk til at følge København i en hel weekend, siger Lars Seier og fortsætter:

- Jeg mener, at det er en enormt god markedsføringsmulighed for København og en stor oplevelse for danske og københavnske borgere.

Men det ambitiøse projekt er stødt på udfordringer i forbindelse med finansieringen.

I øjeblikket finder der forhandlinger sted mellem staten og Københavns Kommune vedrørende et muligt Formel 1-løb i byen.

Meldingen fra finansminister Kristian Jensen (V) lyder, at man er klar til at støtte projektet økonomisk, hvis Københavns Kommune ligeledes sender penge efter projektet.

Kommunen er dog ikke interesseret i at have udgifter i forbindelse med løbet. Det oplyser overborgmester Frank Jensen (S) i et brev til finansministeren.

Hvis manglende støtte fra kommunen fører til, at staten også trækker sig, så vil løbet stort set blive umuligt at afholde, fortæller Lars Seier.

- Det er ikke realistisk at gennemføre et arrangement af den her størrelsesorden, uden at der kommer et bidrag fra det offentlige, siger han.

Ifølge Seier vil det offentlige kunne tjene i omegnen af 300-400 millioner kroner på et Formel 1-løb. Derfor mener han, at det vil være uretfærdigt at afholde det udelukkende med støtte fra private investorer.

- Hvis ikke man er villig til at bruge nogle af de penge på overhovedet at få arrangementet, så vil det efter min mening formentlig være umuligt at skrue det sammen på privat basis, lyder det.

Seier har tidligere mødtes med arrangørerne af Formel 1, som han siger, er meget positive over for et løb i København.

/ritzau/