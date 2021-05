I fire år var Haas danske Formel 1-fans' favorithold.

Det var jo nemt at holde af Haas. Selvfølgelig allermest fordi de havde Kevin Magnussen ansat. Men også fordi chefen Guenther 'Fucking' Steiner udviklede sig til en kultfigur. Fordi Haas med femtepladsen i VM 2018 leverede en af de største sensationer i moderne Formel 1-historie. Og fordi alle elsker en underdog – den rolle, Haas som feltets mindste team spillede perfekt.

Nu er der så kørt fire løb i Formel 1-VM 2021, og billedet af Haas har ændret sig. Kevin Magnussen er for længst væk, og det står klart, at femtepladsen i 2018 var en enkeltstående overpræstation, der næppe nogensinde bliver gentaget.

Og Haas er isoleret i bunden af feltet. Sidste år formåede det amerikanske team trods alt at slå de seneste sæsoners traditionelle bundprop, Williams, men dem kan man selv med markant forbedrede Ferrari-motorer ikke længere følge med. Williams er begyndt at kæmpe sig op gennem feltet, mens Haas bare sakker mere og mere bagud.

Hvad er der gået galt hos Haas?

Hvad er gået galt?

I verdens dyreste sport handler det selvfølgelig om penge. Faldet fra femtepladsen i VM 2018 til niendepladsen 2019 reducerede teamets andel af sportens tv-indtægter markant. Sponsoraftalen med energidrikproducenten Rich Energy, der lovede så meget, men leverede så lidt, efterlod også et stort hul i budgettet.

Den kortsigtede løsning blev at droppe to af teamets stærkeste kort, Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Det reducerede lønudgifterne, men endnu vigtigere: Det efterlod to sæder, der kunne sælges til betalingskørere.

Men selvom 2021-kørerne Mick Schumacher og Nikita Mazepin bidrager kraftigt til budgettet, gør de også den kortsigtede løsning til et langsigtet problem.

Den kortsigtede løsning bliver et langsigtet problem

For de kan – på grund af manglende talent og manglende erfaring – ikke score de resultater, der kunne øge tv-indtægterne, tiltrække nye sponsorer og vende udviklingen.

At Haas på grund af de økonomiske problemer har valgt at droppe udviklingen af deres i forvejen forældede bil får kun den nedadgående spiral til at accelerere.

Det kan ligne en dødskamp, der er umulig at overleve. Kevin Magnussen fortalte mig flere gange sidste år, at teamejer Gene Haas ikke er med i Formel 1 for at blive nummer otte eller ni. Nu bliver hans team sandsynligvis nummer ti, og hvad skal der så ske?

Dropper han sine Formel 1-ambitioner og fokuserer på sit succesrige Nascar-hold hjemme i USA? Sælger han teamet? Kan han i givet fald finde en køber? Kører Haas samme vej som alle andre nye Formel 1-teams i dette årtusinde (Toyota, Super Aguri, Hispania/HRT, Lotus/Caterham, Virgin/Manor) og bare forsvinder?

Kunne Kevin Magnussen have gjort en forskel for Haas?

Haas-krisen udløser også et rød-hvidt spørgsmål: Kunne Magnussen have gjort en forskel?

I hvert fald havde chancen for et uventet VM-point været større. Et VM-point som det, teamet efter en heldig strategi og en masse Magnussen-magi scorede i Ungarn sidste år. Den slags tiltror jeg ikke Mazepin eller Schumacher Jr.

Hos Williams har George Russell spillet en afgørende rolle i at vende udviklingen. Det kunne Magnussen måske også have gjort for Haas, men sådan skulle det ikke være.

Det svært at se lys for anden af Haas-tunnelen.