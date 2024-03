Den totale Haas-nedtur bliver udpenslet i en ny sæson af Netflix-serien Drive to Survive.

Formel 1-sportens populære tv-serie har taget fat i Kevin Magnussens team og mast dem helt ned under gulvbrædderne i den nye sæson, der havde premiere fredag.

I seriens fjerde episode følger man fortrinsvist teamchef Günther Steiners vej gennem sæsonen, der førte til hans eget exit. Den storbandende italiener har været guf for Netflix, der har høstet mange guldkorn fra den bramfri mand med ansvaret hos Haas.

En af startscenerne viser et møde mellem Magnussen og hans tidligere ærkerival Nico Hülkenberg, der pludselig skulle være holdkammerater.

»Jeg ville have denne kombination af kørere for at hjælpe med at styrke holdet. Vi skal have en bedre platform, så vi er klar til bedre kørere.«

»Så når platformen er klar, så dropper han en af os,« siger Hülkenberg hurtigt, mens Magnussen griner.

Senere siger Steiner følgende om de to: 'Forhåbentlig dræber de ikke hinanden'.

Magnussen og Hülkenbergs historik skulle vise sig at blive det mindste problem 2023-sæsonen.

Teamet startede ellers godt, men kunne slet ikke udvikle bilen, hvilket blev udstillet på banen, men også til et krisemøde, hvor Steiner og de to kørere blev præsenteret for ingeniørernes opgraderinger på bilen.

»Hvad fanden, mand. Jeg er ikke overbevist,« lyder det meget direkte fra Steiner, mens krisestemningen driver ned ad væggene.

Haas endte sidst i konstruktørernes mesterskab, Steiner røg ud og fremtiden er usikker for det amerikanske hold.

Kevin Magnussen og co. er netop nu i gang med tests forud for den nye F1-sæson, der begynder 2. marts i Bahrain.